Борьба с нелегальной миграцией: Нидерланды вводят усиленный пограничный контроль — Finance.ua

Борьба с нелегальной миграцией: Нидерланды вводят усиленный пограничный контроль
С 9 декабря Нидерланды ужесточают пограничный контроль для борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми. Военная полиция страны будет проводить проверки на сухопутных границах в течение шести месяцев.
Об этом сообщает NOS.
Как отметили в правительстве страны, это решение оправданно, ведь в стране увеличился наплыв искателей убежища.
Пока не известно, насколько интенсивными будут проверки. Однако штат военной полиции в этих целях увеличить не планируют.
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Отмечается, что усиленный пограничный контроль в крупнейшем международном аэропорту Нидерландов, Схипхоле, и других аэропортах будет организован только на рейсах из стран повышенного риска.
В настоящее время на пограничных переходах проводятся выборочные проверки.
Напомним, ранее мы сообщали, что правительство Нидерландов планирует ввести новые жесткие антимиграционные меры, которые станут одними из самых строгих в Европейском Союзе. Соответствующий анонс был сделан после прихода к власти ультраправой Партии свободы Герта Уилдерса.
Программа включает:
- более строгие проверки на границе;
- пропорциональное наказание нарушителей;
- ограничения на воссоединение семей, которые предусматривают запрет взрослым детям присоединяться к своим родителям;
- акцент на принудительном возвращении.
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