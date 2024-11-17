Борьба с нелегальной миграцией: Нидерланды вводят усиленный пограничный контроль — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Борьба с нелегальной миграцией: Нидерланды вводят усиленный пограничный контроль

Мир
33
Борьба с нелегальной миграцией: Нидерланды вводят усиленный пограничный контроль
Борьба с нелегальной миграцией: Нидерланды вводят усиленный пограничный контроль
С 9 декабря Нидерланды ужесточают пограничный контроль для борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми. Военная полиция страны будет проводить проверки на сухопутных границах в течение шести месяцев.
Об этом сообщает NOS.
Читайте также
Как отметили в правительстве страны, это решение оправданно, ведь в стране увеличился наплыв искателей убежища.
Пока не известно, насколько интенсивными будут проверки. Однако штат военной полиции в этих целях увеличить не планируют.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

Отмечается, что усиленный пограничный контроль в крупнейшем международном аэропорту Нидерландов, Схипхоле, и других аэропортах будет организован только на рейсах из стран повышенного риска.
Читайте также
В настоящее время на пограничных переходах проводятся выборочные проверки.
Напомним, ранее мы сообщали, что правительство Нидерландов планирует ввести новые жесткие антимиграционные меры, которые станут одними из самых строгих в Европейском Союзе. Соответствующий анонс был сделан после прихода к власти ультраправой Партии свободы Герта Уилдерса.
Программа включает:
  • более строгие проверки на границе;
  • пропорциональное наказание нарушителей;
  • ограничения на воссоединение семей, которые предусматривают запрет взрослым детям присоединяться к своим родителям;
  • акцент на принудительном возвращении.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.