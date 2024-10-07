Нидерланды выделят 400 млн евро на разработку беспилотников для Украины — Finance.ua

Нидерланды выделят 400 млн евро на разработку беспилотников для Украины Сегодня 11:15

Нидерланды выделят 400 млн евро на разработку беспилотников для Украины

Нидерланды выделят 400 миллионов евро для начала разработки и производства беспилотников совместно с Украиной.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс во время визита в Харьков. Его цитирует NOS

Читайте также Кабмин выделил 24 млрд грн на закупку дронов для Сил беспилотных систем

По его словам, половина беспилотников будет разработана в Нидерландах, остальные будут производить в Украине и других странах.

Министр напомнил, что Нидерланды сыграли «передовую роль» в поставках Украине самолетов F-16 и систем Patriot.

«Сейчас мы продолжаем это с современными беспилотниками», — сказал Брекельманс.

Читайте также Boeing и «Антонов» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотников

Он рассказал, что эти беспилотники можно использовать для различных целей: разведки, обороны и атак.

«Особенно в воздухе, но также на суше и на море», — отметил глава Минобороны Нидерландов.

Он добавил, что в настоящее время беспилотники пользуются большим спросом, поскольку важны для противовоздушной обороны Украины, а также представляют ценность в наступательном плане.

Читайте также Минобороны запускает проект по рекрутингу операторов беспилотников

Если разработанные беспилотники окажутся успешными, будут выделены дополнительные средства для расширения производства, подчеркнул Брекельманс.

Также Брекельманс официально подтвердил поступление в Украину первых нидерландских F-16.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.