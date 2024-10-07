Нидерланды выделят 400 млн евро на разработку беспилотников для Украины — Finance.ua

Нидерланды выделят 400 млн евро на разработку беспилотников для Украины
Нидерланды выделят 400 миллионов евро для начала разработки и производства беспилотников совместно с Украиной.
Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс во время визита в Харьков. Его цитирует NOS.
По его словам, половина беспилотников будет разработана в Нидерландах, остальные будут производить в Украине и других странах.
Министр напомнил, что Нидерланды сыграли «передовую роль» в поставках Украине самолетов F-16 и систем Patriot.
«Сейчас мы продолжаем это с современными беспилотниками», — сказал Брекельманс.
Он рассказал, что эти беспилотники можно использовать для различных целей: разведки, обороны и атак.
«Особенно в воздухе, но также на суше и на море», — отметил глава Минобороны Нидерландов.
Он добавил, что в настоящее время беспилотники пользуются большим спросом, поскольку важны для противовоздушной обороны Украины, а также представляют ценность в наступательном плане.
Если разработанные беспилотники окажутся успешными, будут выделены дополнительные средства для расширения производства, подчеркнул Брекельманс.
Также Брекельманс официально подтвердил поступление в Украину первых нидерландских F-16.
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