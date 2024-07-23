Boeing и «Антонов» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотников — Finance.ua

Boeing и «Антонов» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотников Сегодня 11:36

Boeing и «Антонов» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотников

Корпорация Boeing и украинская компания «Антонов» подписали предварительное соглашение, которое может помочь совместному производству беспилотных систем для Украины.

Об этом сообщает американское издание « Breaking Defense»

В обнародованном меморандуме для Антонова открывается возможность получить инженерную поддержку от Boeing. Кроме того, речь идет об обучении, логистической поддержке и техническом обслуживании беспилотников (в частности, ScanEagle от Boeing).

Читайте также Прокуратура США предложила возбудить уголовное дело против Boeing — Reuters

Гендиректор Boeing Тед Колберт сообщил, что это соглашение «демонстрирует постоянное сотрудничество с «Антонов».

«Мы рады продолжать сотрудничество с компанией „Антонов“ для поддержки развития Украины и экономического роста. Это соглашение демонстрирует наши постоянные усилия найти больше возможностей для сотрудничества с украинской промышленностью, что было подчеркнуто подписанием нами Соглашения об украинской оборонной промышленности в начале этого года», — сказал главный исполнительный директор Boeing по обороне Тед Колберт.

В то же время гендиректор ГП «Антонов» Евгений Гаврилов заявил, что сегодняшнее соглашение может способствовать дальнейшему развитию оборонной промышленности Украины.

Напомним, страны-участницы коалиции дронов для Украины подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание общего фонда на 45 миллионов евро.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.