Boeing и «Антонов» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотников — Finance.ua
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Boeing и «Антонов» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотников

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Boeing и «Антонов» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотников
Boeing и «Антонов» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотников
Корпорация Boeing и украинская компания «Антонов» подписали предварительное соглашение, которое может помочь совместному производству беспилотных систем для Украины.
Об этом сообщает американское издание «Breaking Defense».
В обнародованном меморандуме для Антонова открывается возможность получить инженерную поддержку от Boeing. Кроме того, речь идет об обучении, логистической поддержке и техническом обслуживании беспилотников (в частности, ScanEagle от Boeing).
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Гендиректор Boeing Тед Колберт сообщил, что это соглашение «демонстрирует постоянное сотрудничество с «Антонов».
«Мы рады продолжать сотрудничество с компанией „Антонов“ для поддержки развития Украины и экономического роста. Это соглашение демонстрирует наши постоянные усилия найти больше возможностей для сотрудничества с украинской промышленностью, что было подчеркнуто подписанием нами Соглашения об украинской оборонной промышленности в начале этого года», — сказал главный исполнительный директор Boeing по обороне Тед Колберт.
В то же время гендиректор ГП «Антонов» Евгений Гаврилов заявил, что сегодняшнее соглашение может способствовать дальнейшему развитию оборонной промышленности Украины.
Напомним, страны-участницы коалиции дронов для Украины подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание общего фонда на 45 миллионов евро.
По материалам:
Економічна Правда
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