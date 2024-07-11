Країни «коаліції дронів» створили фонд на €45 мільйонів для України — Finance.ua

Країни «коаліції дронів» створили фонд на €45 мільйонів для України Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Країни «коаліції дронів» створили фонд на €45 мільйонів для України

Країни-учасниці коаліції дронів для України підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає створення спільного фонду на 45 мільйонів євро.

Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

«Ми, члени коаліції дронів, підписали Меморандум про взаєморозуміння, який визначає основні напрямки діяльності коаліції, структуру управління та механізми закупівлі», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що цим документом, підписаним 10 липня, країни створили Загальний фонд коаліції дронів під керівництвом Великої Британії, який зробить можливими спільні закупівлі, а також швидке і ефективне постачання безпілотників в Україну.

«Наразі Нідерланди, Велика Британія, Латвія, Нова Зеландія і Швеція пообіцяли внести до Загального фонду понад 45 мільйонів євро, і очікуються додаткові внески», — зазначили країни-учасниці коаліції.

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Країни-підписанти Меморандуму планують поставити в Україну 1 мільйон FPV-дронів і водночас працюють над забезпеченням інших типів безпілотників, таких як розвідувальні, ударні, модернізовані БПЛА зі штучним інтелектом та засоби протидії дронам.

Країни коаліції дронів закликали інші країни долучитися до її фінансування.

Коаліція дронів та РЕБ була створена спільно Україною і Латвією. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва у грудні 2023 року. Згодом до неї долучилися низка країн, зокрема Швеція, Велика Британія, Нідерланди, Німеччина, Естонія та Канада.

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