Прокуратура США предложила возбудить уголовное дело против Boeing — Reuters 25.06.2024, 00:33 — Фондовый рынок

Прокуратура США предложила возбудить уголовное дело против Boeing — Reuters

Прокуроры США рекомендуют высокопоставленным чиновникам Министерства юстиции возбудить уголовные дела против Boeing после того, как выяснилось, что компания возбудила мировое соглашение, связанное с двумя авиакатастрофами. Минюст США должен решить, предъявить ли новые обвинения до 7 июля.

Об этом сообщили источники

Компания уже более пяти лет страдает от проблем с самолетами, включая две катастрофы 737 Max со смертельным исходом в 2018 и 2019 годах, в результате которых погибли 346 человек.

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О рекомендациях прокуроров, которые ведут это дело, ранее не сообщалось.

В мае официальные лица установили, что компания нарушила мировое соглашение 2021 года, защищавшее Boeing от уголовного обвинения после двух авиакатастроф со смертельным исходом с участием самолетов 737 MAX в 2018 и 2019 годах.

Согласно соглашению 2021 года, Минюст согласился не преследовать Boeing по обвинениям в мошенничестве с Федеральным управлением гражданской авиации при условии, что компания пересмотрит свою практику соблюдения требований и будет предоставлять регулярные отчеты. Компания Boeing также согласилась выплатить $2,5 млрд для урегулирования дела.

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Ранее Boeing заявляла, что «соблюдает условия» соглашения, срок которого составляет три года и известен как соглашение об отсрочке судебного преследования. В этом месяце Boeing заявила Министерству юстиции, что не согласна с его заключением о том, что компания нарушила соглашение.

Источники сообщили, что внутренние обсуждения в Министерстве юстиции продолжаются, и окончательные решения о предъявлении обвинений еще не приняты. Источники не уточнили, какие уголовные обвинения рассматривают представители Министерства юстиции, но один из источников сказал, что они могут выйти за рамки первоначального обвинения в заговоре о мошенничестве, выдвинутого в 2021 году.

В качестве альтернативы вместо того, чтобы преследовать Boeing, Министерство юстиции могло бы продлить соглашение 2021 года на год или предложить новые, более жесткие условия.

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