Против поставщика запчастей Boeing открыли дело — Finance.ua

Против поставщика запчастей Boeing открыли дело Сегодня 19:34 — Фондовый рынок

Против поставщика запчастей Boeing открыли дело

Генеральный прокурор штата Техас расследует деятельность поставщика Boeing — компании Spirit AeroSystems Holdings Inc. — в связи с периодическими проблемами с запасными частями, поставляемыми для Boeing.

Генеральный прокурор Техаса открыл расследование против одного из поставщиков запчастей для производителя самолетов Boeing, сообщает Reuters.

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По словам офиса генерального прокурора, с запчастями, поставляемыми Spirit AeroSystems Holdings Inc, периодически возникают проблемы.

Напомним, в понедельник генеральный директор Boeing Дэйв Калхун объявил о своей отставке из-за проблем, обнаруженных после того, как часть самолета Max 9 отсоединилась, когда самолет был в воздухе.

Boeing переживает кризис на фоне проблем безопасности и рассматривает возможность продажи активов.

УНН По материалам:

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