Крупнейший профсоюз компании Boeing требует повышения зарплат на 40% — Finance.ua

Крупнейший профсоюз компании Boeing требует повышения зарплат на 40% Сегодня 22:25 — Мир

Крупнейший профсоюз компании Boeing требует повышения зарплат на 40%

Крупнейший профсоюз компании Boeing Co. начал свои первые за 16 лет переговоры о заключении полноценного контракта, требуя повышения зарплаты на 40% в течение трех лет.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам президента IAM District 751 Джона Холдена, Международная ассоциация машинистов (IAM) также стремится снизить расходы на здравоохранение, возобновить пенсии и получить от Boeing обязательство строить самолеты на Тихоокеанском Северо-западе в течение длительного времени. Профсоюз также верит в возможность заключения соглашения без забастовки.

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Акции Boeing продолжили падение после того, как профсоюз объявил свои требования, снизившись на 2,2%.

Профсоюз IAM District 751, представляющий более 32 000 механиков в штатах Вашингтон и Орегон, стремится отменить уступки относительно зарплат и пенсий, которые Boeing вырвал у рабочих десять лет назад в ходе противоречивой борьбы за поправки к контракту. Производитель самолетов оказался в более слабом положении из-за жесткого рынка квалифицированных рабочих, а также из-за своих финансовых и производственных проблем, особенно после того, как в январе чуть не произошла катастрофа, когда во время полета у самолета, произведенного Boeing, отлетели двери.

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«Сейчас мы находимся в очень выгодном положении. У нас есть рычаги влияния, лучшие, чем когда-либо в нашей истории, и мы собираемся их использовать. Наши члены хотят, чтобы мы их использовали», — сказал Холден.

В заявлении Boeing говорится, что компания продолжит переговоры в «добросовестном духе». Компания также заявила, что уверена в возможности заключения сделки, которая удовлетворит потребности работников и сохранит конкурентоспособность компании.

Економічна Правда По материалам:

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