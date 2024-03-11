Крупнейший профсоюз компании Boeing требует повышения зарплат на 40% — Finance.ua

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Крупнейший профсоюз компании Boeing требует повышения зарплат на 40%

Мир
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Крупнейший профсоюз компании Boeing требует повышения зарплат на 40%
Крупнейший профсоюз компании Boeing требует повышения зарплат на 40%
Крупнейший профсоюз компании Boeing Co. начал свои первые за 16 лет переговоры о заключении полноценного контракта, требуя повышения зарплаты на 40% в течение трех лет.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По словам президента IAM District 751 Джона Холдена, Международная ассоциация машинистов (IAM) также стремится снизить расходы на здравоохранение, возобновить пенсии и получить от Boeing обязательство строить самолеты на Тихоокеанском Северо-западе в течение длительного времени. Профсоюз также верит в возможность заключения соглашения без забастовки.
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Профсоюз IAM District 751, представляющий более 32 000 механиков в штатах Вашингтон и Орегон, стремится отменить уступки относительно зарплат и пенсий, которые Boeing вырвал у рабочих десять лет назад в ходе противоречивой борьбы за поправки к контракту. Производитель самолетов оказался в более слабом положении из-за жесткого рынка квалифицированных рабочих, а также из-за своих финансовых и производственных проблем, особенно после того, как в январе чуть не произошла катастрофа, когда во время полета у самолета, произведенного Boeing, отлетели двери.
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«Сейчас мы находимся в очень выгодном положении. У нас есть рычаги влияния, лучшие, чем когда-либо в нашей истории, и мы собираемся их использовать. Наши члены хотят, чтобы мы их использовали», — сказал Холден.
В заявлении Boeing говорится, что компания продолжит переговоры в «добросовестном духе». Компания также заявила, что уверена в возможности заключения сделки, которая удовлетворит потребности работников и сохранит конкурентоспособность компании.
По материалам:
Економічна Правда
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