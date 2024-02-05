Из-за кризиса Boeing 737 MAX в мире растет спрос на подержанные самолеты — Finance.ua

Из-за кризиса Boeing 737 MAX в мире растет спрос на подержанные самолеты Сегодня 04:10 — Технологии&Авто

Из-за кризиса Boeing 737 MAX в мире растет спрос на подержанные самолеты

Рынок подержанных самолетов процветает из-за хронического дефицита, сохранившегося после пандемии, и растут опасения, что последний кризис Boeing может усилить давление в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Reuters.

По словам лизинговой фирмы Avolon, отрасли уже не хватает примерно 3000 самолетов из-за сбоев в результате пандемии и проблем у Boeing и Airbus.

Читайте также Возобновление поставок самолетов Boeing 737 MAX в Китай отложили — WSJ

Теперь ограничение производства Boeing после взрыва в воздухе открывает новую вкладку, усиливающую давление, что вынуждает авиакомпании дольше летать на старых самолетах — от нехватки двигателей до цепей поставок и резкого сокращения путешествий во многих частях света.

Отмечается, что перевозчики платят более высокие цены, чтобы иметь достаточно большой флот, чтобы не отставать от спроса, который, как ожидает группа авиакомпаний IATA, достигнет рекордных 4,7 млрд пассажиров в 2024 году.

На смену привычной модели некоторые авиакомпании покупают арендуемые ими самолеты, а не ведут переговоры о продлении аренды. Это признак того, что авиакомпании знают, что эти проблемы не будут решены в ближайшее время.

Читайте также Акции Boeing упали на 9% после инцидента с лайнером 737 Max

Более половины мирового пассажирского парка принадлежит арендодателям. Цены на аренду этих самолетов росли задолго до взрыва панели 5 января, что привело к ограничению производства Boeing.

Boeing надеялся увеличить производство своего семейства самолетов MAX после многолетнего кризиса, вызванного катастрофами в 2018 и 2019 годах. Но взрыв панели на рейсе Alaska Airlines добавил регулятивный надзор, который, как ожидается, замедлит рост производства.

Напомним, 6 января авиакомпания Alaska Airlines приостановила полеты десятков самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверки безопасности после того, как взрыв панели кабины заставил совершенно новый самолет с пассажирами совершить аварийную посадку.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.