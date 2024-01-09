Акции Boeing упали на 9% после инцидента с лайнером 737 Max — Finance.ua

Акции Boeing упали на 9% после инцидента с лайнером 737 Max Сегодня 11:29 — Фондовый рынок

Акции Boeing упали на 9% после инцидента с лайнером 737 Max

Компания Boeing потеряла 9% стоимости акций в первый день торгов после того, как в выходные с пассажирским авиалайнером 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines произошел инцидент с разрывом боковой панели и разгерметизацией во время полета.

Об этом сообщает AP.

«Акции Boeing Co. упали на 9% утром в понедельник, в первый день торгов после инцидента. Акции Alaska Airlines упали на 4%, а Spirit AeroSystems, строящая фюзеляж для Boeing 737 Max, упали на 14%», — говорится в сообщении.

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Таким образом фондовый рынок отреагировал на инцидент, произошедший 6 января, когда во время выполнения рейса 1282 авиакомпании Alaska Airlines возникла аварийная ситуация с самолетом. Он приземлился вскоре после вылета в Портленд, штат Орегон. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа.

На фото из салона видно, что в фюзеляже самолета отсутствует панель запасного выхода и часть внутренней обшивки. Кроме того, в полете была активирована система подачи кислорода пассажирам через маски.

Фото: Reuters

Среди возможных причин инцидента называется отсутствие заглушки, блокировавшей дверь запасного выхода, которая не использовалась в этой конфигурации пассажирского самолета. Она могла слететь после того, как самолет покинул аэропорт.

Авиакомпания Alaska Airlines сразу после инцидента заявила о временном прекращении полетов 65 самолетов Boeing 737 MAX 9. Эта модель пассажирских лайнеров уже была запрещена на 20 месяцев по всему миру после двух авиакатастроф (в 2018 и 2019 годах), связанных с недостатками програмного обеспечения кабины пилотов. В настоящее время Boeing ожидает сертификации меньшего по размерам 737 MAX 7 и большего MAX 10.

Укрінформ По материалам:

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