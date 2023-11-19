Boeing получила заказ от Emirates на $50 млрд — Finance.ua

Boeing получила заказ от Emirates на $50 млрд
Американская корпорация Boeing получила заказы от авиакомпании из ОАЭ на сумму $52 млрд.
Об этом сообщает Associated Press.
Дочерняя компания Emirates Group заказала 95 дополнительных широкофюзеляжных самолетов.
Emirates покупает 55 самолетов Boeing 777−9 и 35 Boeing 777−8. Общее количество заказанных авиакомпанией разных модификаций Boeing 777 достигло 205 штук.
Также авиакомпания Emirates заказала пять 787 Dreamliner.
Из предыдущего заказа на 115 единиц ожидается, что первый 777−9 присоединится к флоту Emirates в 2025 году. Сегодняшние дополнительные заказы означают, что у Emirates будут новые 777−9 к 2035 году.
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