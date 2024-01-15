Возобновление поставок самолетов Boeing 737 MAX в Китай отложили — WSJ Сегодня 23:31 — Фондовый рынок

Американский авиаконцерн Boeing задержит поставки новых самолетов Boeing 737 MAX в Китай из-за дополнительных проверок, проводимых после инцидента с самолетом авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета из Портленда оторвало пассажирскую дверь.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников газеты, авиакомпания China Southern Airlines рассчитывала получить новые Boeing в январе 2024 года.

«Самолетов Boeing 737 MAX 9, на котором произошел инцидент в Портленде, нет в парке китайских авиаперевозчиков. Однако авиационный регулятор Китая поручил авиакомпаниям страны провести упреждающие проверки безопасности своего парка других самолетов Boeing 737 MAX», — пишет издание со ссылкой на источники.

Один из собеседников рассказал, что до сих пор китайский авиационный регулятор публично хранил молчание по поводу инцидента с самолетом Alaska Airlines.

По словам WSJ, возобновление поставок самолетов 737 MAX является решающим шагом для Boeing по возвращению своего бизнеса в Китай.

По прогнозам Boeing, на китайский рынок в ближайшие два десятилетия будет приходиться пятая часть мирового рынка самолетов.

В 2019 году Китай заморозил закупки новых Boeing 737 MAX 8 у США после двух авиакатастроф в 2018—2019 годах. В результате количество самолетов Airbus в объединенном парке трех крупнейших авиакомпаний Китая превысило количество самолетов Boeing, а европейский конкурент получил заказы на сотни новых самолетов.

В январе 2023 года Китай разрешил национальным авиаперевозчикам полеты почти 100 самолетов Boeing 737 MAX 8. С тех пор Boeing пытается возобновить доставку накопленных заказов китайским клиентам — в сентябре 2023 года, по данным финансового отчета Boeing, примерно 85 самолетов Boeing 737 стояли в ожидании доставки в Китай.

Boeing и China Southern обсуждали возобновление поставок в третьем квартале 2023 года, но китайскому авиаперевозчику тогда не удалось получить одобрение Пекина на импорт самолета, говорят источники WSJ.

Однако после саммита лидеров США и Китая в ноябре 2023 года Управление гражданской авиации Китая проинформировало Boeing, что Пекин одобрил поставку, добавил собеседник.

В результате Boeing планировал доставить самолеты China Southern в декабре, но затем этот срок был перенесен на январь. Самолеты, много лет находившиеся на складе Boeing, нуждались в дополнительных проверках, отметили собеседники газеты.

Затем произошел инцидент в Портленде. Самолет Alaska Airlines, вылетевший в ночь с 5 на 6 января в Онтарио, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Портленда после того, как во время набора высоты у него оторвалась панель-«заглушка» и произошла разгерметизация салона. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Економічна Правда По материалам:

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