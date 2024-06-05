Минобороны запускает проект по рекрутингу операторов беспилотников — Finance.ua

Минобороны запускает проект по рекрутингу операторов беспилотников Сегодня 11:14 — Личные финансы

Минобороны запускает проект по рекрутингу операторов беспилотников

Министерство обороны запускает проект по рекрутингу операторов беспилотников. Набор граждан, желающих служить операторами БПЛА, пройдет через Центры рекрутинга украинской армии.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кто может стать оператором БПЛА

Стать оператором может любой человек в возрасте от 18 лет даже без подобного гражданского опыта.

Лицу нужно обратиться в один из центров рекрутинга, где помогут заполнить заявку и предоставят сопровождение всего процесса. Прийти и попробовать себя можно уже с повесткой об уточнении данных.

Как происходит процесс

«Сначала человек проходит курсы онлайн. Если результат положительный, переходит на другой этап. Здесь он уже непосредственно общается со специалистами, берет на себя обязательство после обучения попасть в Вооруженные силы и заниматься собственно своей профессиональной деятельностью. В конце концов, человек учится руководить БПЛА на полигонах и оформляется на контракт. В рекрутинговых центрах рекрутеры доносят эту информацию, после чего помогают на всех этапах кандидату», — говорит уполномоченный представитель Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец.

Партнер Министерства обороны проект Victory Drones будет проводить профессиональное многоэтапное бесплатное обучение как онлайн, так и оффлайн, которое в среднем будет занимать месяц.

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На последнем этапе обучения кандидат начинает процесс оформления для прохождения воинской службы по контракту в выбранной воинской части и направляется на прохождение базовой общевойсковой подготовки.

После БЗВП военнослужащий официально подтверждает свои навыки оператора БПЛА, получает соответствующий сертификат и направляется для прохождения службы в выбранную воинскую часть по своей специальности.

«Подготовка не будет ограничиваться только профессиональными навыками пилота основных видов БПЛА. Она будет включать в себя тактическую медицину, психологическую помощь в стрессовых ситуациях и саморегуляцию. Будем выбирать лучших из лучших. Каждый специалист, который пройдет обучение, будет служить именно по этой специальности», — добавляет руководитель подготовки Victory Drones Игорь Борохович, который занимается обеспечением обучения и контактов с воинскими частями.

Справка Finance.ua:

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