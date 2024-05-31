Міноборони шукає фахівців з VR і AR, щоб створювати симулятори для навчання військових — Finance.ua

Міноборони шукає фахівців з VR і AR, щоб створювати симулятори для навчання військових Сьогодні 11:14 — Особисті фінанси

Міноборони шукає фахівців з VR і AR, щоб створювати симулятори для навчання військових

Міністерство оборони України оголосило конкурс на розробку симуляторів для тренувань, навчання та симуляцій на основі технологій VR та AR (віртуальна та доповнена реальність).

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Хто може взяти участь у конкурсі

У конкурсі можуть брати участь готові комплексні технологічні рішення, ідеї створення програмного забезпечення та концепції для проведення навчань та підвищення кваліфікації.

«Міністерство оборони підтримує напрямок інновацій та продовжує шукати рішення для технологічної переваги над ворогом. Ми готові підтримати розробників та задати потрібний вектор у масштабуванні», — заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Основні напрямки:

використання зброї, безпілотників, бронетехніки та іншого озброєння;

тактична медицина;

ситуаційна обізнаність тощо.

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Перевага надаватиметься інтерактивним комплексам, які матимуть можливість проводити навчання за кількома різними напрямками. Крім того, перевагою стане можливість швидкого розгортання в навчальних центрах для практичного використання.

Збір заявок триває до 20 червня 2024 року.

Подати заявку та ознайомитися з детальними вимогами до подання можна за посиланням

Довідка Finance.ua:

у Міністерстві оборони України перерахували посади, на які насамперед підбираються люди, зокрема в рекрутингових центрах. Наразі у центрах рекрутингу відкрито понад 2000 вакансій;

наразі потреба є, насамперед, у бойових частинах, які безпосередньо беруть участь у стримуванні агресора в бойових діях: водії; механіки; стрільці; оператори всіх видів озброєння; обслуга артилеристів; оператори БПЛА; бойові медики;



командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що в Україні прийняли рішення про створення рекрутингового центру з укомплектування військових частин та підрозділів Сухопутних військ.



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