Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди — Finance.ua

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Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди

Особисті фінанси
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Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди
Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди
У Міністерстві оборони України перерахували посади, на які насамперед підбираються люди, зокрема в рекрутингових центрах. Наразі у центрах рекрутингу відкрито понад 2000 вакансій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексія Бежевця в ефірі телемарафону.
«Це безпосередньо ті, які зібрали центри рекрутингу з військових частин, пункт постійної дислокації яких перебуває у відповідному регіоні, де знаходиться центр», — пояснює Бежевець.
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Водночас він зауважив, що ще приблизно 10 000 різних вакансій розмістили зараз онлайн безпосередньо військові частини.
«Це те поле вакансій, з якого може підбиратися людині те, що її цікавить. Відповідно з цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини», — зазначив уповноважений МОУ з рекрутингу.

У кому є потреба

Як підкреслив Бежевець, наразі потреба є, насамперед, у бойових частинах, які безпосередньо беруть участь у стримуванні агресора в бойових діях:
  • водії;
  • механіки;
  • стрільці;
  • оператори всіх видів озброєння;
  • обслуга артилеристів;
  • оператори БПЛА;
  • бойові медики.
«І не тільки бойові, а загалом медики. Окремий шлях зараз для медиків створений, щоб людина, яка має хоча б базову освіту, могла в армію зайти саме на посаду, яка передбачає саме медичну допомогу», — розповів уповноважений МОУ з рекрутингу.
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Крім того, за його словами, є також велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, з обслуговуванням, з ремонтом. Є вакансії на штабні посади.
«Тобто велика кількість посад», — підкреслив Бежевець.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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