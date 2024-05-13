В Україні створили рекрутинговий центр Сухопутних військ — Finance.ua

В Україні створили рекрутинговий центр Сухопутних військ Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

В Україні створили рекрутинговий центр Сухопутних військ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що в Україні прийняли рішення про створення рекрутингового центру з укомплектування військових частин та підрозділів Сухопутних військ.

Про це він написав у Telegram.

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«Враховуючи те, що нині безпілотні технології вирішують низку складних та важливих бойових завдань на полі бою, першочергово основним завданням центру визначено відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ вмотивованими кандидатами з необхідними якостями для подальшого навчання та здобуття військово-облікової спеціальності в напрямку безпілотних систем», — написав Павлюк.

За його словами, під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити.

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«Базова загальновійськова підготовка забезпечуватиметься в межах спеціального навчального батальйону, фахова — також на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом», — додав він.

Нагадаємо, цього року в п’яти регіонах України відкрили 10 рекрутингових центрів. Ще понад 20 таких центрів планується відкрити до серпня.

У Міністерстві оборони України перелічили посади, на які насамперед підбираються люди, зокрема в рекрутингових центрах. Наразі у центрах рекрутингу відкрито понад 2000 вакансій.

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