У Міноборони назвали суму одноразової допомоги після першого укладання контракту в ЗСУ — Finance.ua

У Міноборони назвали суму одноразової допомоги після першого укладання контракту в ЗСУ Сьогодні 10:21 — Особисті фінанси

У Міноборони назвали суму одноразової допомоги після першого укладання контракту в ЗСУ

Мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця ЗСУ становить 20 100 гривень.

Про це «Укрінформу» повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

«Відповідно до указів Президента та рішення Міністерства оборони з 1 лютого 2023 року мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення військового становить 20 100 гривень. У зв’язку з укладенням першого контракту в 2024 році одноразова грошова допомога складає: для рядового складу — 24 224 грн, для сержантського і старшинського складу — 27 252 грн, для офіцерського складу — 30 280 грн», — повідомили в пресслужбі.

Додаткова винагорода

Крім того, передбачена додаткова винагорода за участь у бойових діях у розмірі 100 тис. гривень з 24.02.2022 згідно з постановою Кабінету міністрів, додаткова винагорода за виконання спеціальних завдань поза бойовими діями — у розмірі 30 тис. грн, а також виплата 70 тис. грн за кожні 30 днів перебування на передовій.

1,2 млн гривень на рік. Нагадаємо, заступник міністра оборони Дмитро Кліменков в інтерв'ю виданню «Телеграф» заявив , що утримання одного військового у 2024 році обходиться бюджету України приблизно вна рік.

За його словами, наприклад, середня ціна харчування одного військового на день становить близько 114 гривень, мінімальна ціна за комплект — 104 гривні, а максимальна — 125 гривень.

Довідка Finance.ua:

низка військових можуть претендувати на додаткову фінансову допомогу — «підйомні». Претендувати на допомогу можуть військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, кадрову службу, військову службу за призовом (останнє стосується тільки офіцерського складу).



на виплати військовослужбовцям у 2024 році передбачені 751,3 млрд грн. Відповідно до даних Міністерства фінансів, 14,3 млрд грн закладені на підтримку ветеранів;

з чого складаються виплати військовим і від чого вони залежать — розповіли у статті за посиланням.

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