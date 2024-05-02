Какая область покупает больше всего дронов для фронта — исследование — Finance.ua
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Какая область покупает больше всего дронов для фронта — исследование

Казна и Политика
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Какая область покупает больше всего дронов для фронта — исследование
Какая область покупает больше всего дронов для фронта — исследование
Днепропетровщина стала лидером по закупке дронов для фронта в течение двух лет. В общей сложности область приобрела 5609 беспилотников.
Об этом говорится в исследовании общественной организации «Общественный мониторинг Украины».
«Количество приобретенных БПЛА громадами и местными администрациями для нужд ВСУ с начала полномасштабной войны с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2024 года составляет 36 248 шт. и 60 комплектов на сумму 2 млрд 763 млн 287 тыс. грн», — сказано в сообщении.
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Исследование показало, что из 1629 местных исполнительных органов власти в Украине 454 (28%) закупали БПЛА для Вооруженных сил Украины.
По сравнению с предыдущим исследованием, на сентябрь 2023 года покупали БПЛА 247 (15%) местных исполнительных органов власти, поэтому за 6 месяцев количество местных властей, которые покупают БПЛА, увеличилось практически вдвое.
Инфографика: gromo.org.ua
Инфографика: gromo.org.ua
Больше всего закупил Днепр — более трех тысяч дронов за более 418 миллионов гривен.
На втором месте — Кривой Рог, который потратил более 211 миллионов гривен на приобретение 2029 беспилотников.
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Третье место по количеству приобретенных дронов заняла Черкасская громада в Новомосковском районе. Там закупили 270 беспилотников за более 44 миллионов гривен.
Напомним, Кабинет Министров выделил дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов. Средства пойдут Администрации Госспецсвязи, которая занимается соответствующими закупками. За выделенные средства 300 тысяч дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны.
По материалам:
suspilne.media
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