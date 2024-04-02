Дроны для ВСУ: Зеленский и военные обновили планы производства беспилотников — Finance.ua

Дроны для ВСУ: Зеленский и военные обновили планы производства беспилотников Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Дроны для ВСУ: Зеленский и военные обновили планы производства беспилотников, Фото: AP Photo. LIBKOS

На совещании по вопросу дронов у президента Украины принято решение об упрощении процедуры закупок, импорте комплектования, наращивании производства снарядов для дронов и обучении операторов.

«Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач. Обсудили, как обеспечить гибкость нашего ОПК. Потребности фронта постоянно меняются. Наши производители должны своевременно реагировать на них» , — написал Зеленский в телеграм-канале.

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«Важные решения: об упрощении процедуры закупок, импорта комплектования, наращивании производства снарядов для дронов и обучении операторов. Проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты наших воинов и техники от российских беспилотников. Систему уже тестируют на отдельных направлениях. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт», — отметил он.

Напомним, в Киеве планируют создать коммунальное предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов.

В случае принятия решения на реализацию проекта выделят бюджетные средства в размере 400 млн грн. Это будет уставный капитал будущего предприятия.

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