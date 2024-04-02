Дроны для ВСУ: Зеленский и военные обновили планы производства беспилотников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дроны для ВСУ: Зеленский и военные обновили планы производства беспилотников

Казна и Политика
42
Дроны для ВСУ: Зеленский и военные обновили планы производства беспилотников
Дроны для ВСУ: Зеленский и военные обновили планы производства беспилотников, Фото: AP Photo. LIBKOS
На совещании по вопросу дронов у президента Украины принято решение об упрощении процедуры закупок, импорте комплектования, наращивании производства снарядов для дронов и обучении операторов.
«Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач. Обсудили, как обеспечить гибкость нашего ОПК. Потребности фронта постоянно меняются. Наши производители должны своевременно реагировать на них» , — написал Зеленский в телеграм-канале.
Читайте также
«Важные решения: об упрощении процедуры закупок, импорта комплектования, наращивании производства снарядов для дронов и обучении операторов. Проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты наших воинов и техники от российских беспилотников. Систему уже тестируют на отдельных направлениях. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт», — отметил он.
Напомним, в Киеве планируют создать коммунальное предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов.
В случае принятия решения на реализацию проекта выделят бюджетные средства в размере 400 млн грн. Это будет уставный капитал будущего предприятия.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.