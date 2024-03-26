Правительство одобрило особые условия для получения грантов производителями невоенных дронов — Finance.ua

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Правительство одобрило особые условия для получения грантов производителями невоенных дронов

Казна и Политика
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Правительство одобрило особые условия для получения грантов производителями невоенных дронов
Правительство одобрило особые условия для получения грантов производителями невоенных дронов
Кабинет Министров расширил возможности получения грантов предприятиями, производящими невоенные дроны или их части.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Что изменится

Такие предприятия смогут получать грант от государства в размере 80% от стоимости представленного проекта.
«Мы приняли решение, согласно которому у производителей невоенных дронов будут такие же уникальные условия получения гранта, как до этого имели только предприятия на деоккупированных территориях. То есть смогут получить до 80% от стоимости проекта в качестве гранта от государства. Условия действуют для предприятий, расположенных в любой контролируемой части страны», — рассказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
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Кроме того, решение предусматривает, что грантовые средства изготовителями беспилотников могут использоваться для пополнения оборотного капитала.
Грантовые средства производители дронов смогут направить на приобретение, доставку и монтаж оборудования, а за счет собственного взноса — приобрести сырье, материалы, комплектующие и покрыть текущие потребности.
Также решение правительства содержит другие изменения в порядке предоставления грантов на переработку. В частности, в части контроля государства за соблюдением изготовителями условий договора. Так, отныне получатель грантов, не создавший в определенный срок оговоренное количество рабочих мест, должен вернуть государству пропорциональную сумму от объема гранта в 30-дневный срок с момента выявления нарушения.

Для чего это необходимо

Нововведение будет стимулировать развитие отечественных предприятий, производящих мирные дроны и их составляющие, будет способствовать расширению производства.
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Решение также позволит создать новые рабочие места на соответствующих производствах. Ведь по условиям грантовой программы на переработку получатель, в зависимости от суммы гранта, должен создать соответствующее количество рабочих мест (например, в случае получения 8 млн грн — до 25 мест).

Потребность в невоенных дронах

Отмечается, что потребность в невоенных дронах в Украине постоянно увеличивается, а область применения этих высокотехнологичных приборов — расширяется.
В частности, такие дроны могут использоваться для доставки различных грузов (в том числе почты или инструментов на строительстве), контроля за судоходством, поиска заблудившихся туристов и доставки им надлежащей помощи.
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Такие дроны пользуются спросом у профессионалов художественного фото, помогают фермерам следить за стадами, геологам — отыскивать полезные ископаемые, а зоологам — наблюдать за поведением диких животных.
Напомним, Украина масштабировала производство дронов в сто раз благодаря эффективному законодательному регулированию — уже принято 20 законов и подзаконных актов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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