Правительство одобрило особые условия для получения грантов производителями невоенных дронов — Finance.ua

Правительство одобрило особые условия для получения грантов производителями невоенных дронов
Кабинет Министров расширил возможности получения грантов предприятиями, производящими невоенные дроны или их части.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Что изменится
Такие предприятия смогут получать грант от государства в размере 80% от стоимости представленного проекта.
«Мы приняли решение, согласно которому у производителей невоенных дронов будут такие же уникальные условия получения гранта, как до этого имели только предприятия на деоккупированных территориях. То есть смогут получить до 80% от стоимости проекта в качестве гранта от государства. Условия действуют для предприятий, расположенных в любой контролируемой части страны», — рассказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
Кроме того, решение предусматривает, что грантовые средства изготовителями беспилотников могут использоваться для пополнения оборотного капитала.
Грантовые средства производители дронов смогут направить на приобретение, доставку и монтаж оборудования, а за счет собственного взноса — приобрести сырье, материалы, комплектующие и покрыть текущие потребности.
Также решение правительства содержит другие изменения в порядке предоставления грантов на переработку. В частности, в части контроля государства за соблюдением изготовителями условий договора. Так, отныне получатель грантов, не создавший в определенный срок оговоренное количество рабочих мест, должен вернуть государству пропорциональную сумму от объема гранта в 30-дневный срок с момента выявления нарушения.
Для чего это необходимо
Нововведение будет стимулировать развитие отечественных предприятий, производящих мирные дроны и их составляющие, будет способствовать расширению производства.
Решение также позволит создать новые рабочие места на соответствующих производствах. Ведь по условиям грантовой программы на переработку получатель, в зависимости от суммы гранта, должен создать соответствующее количество рабочих мест (например, в случае получения 8 млн грн — до 25 мест).
Потребность в невоенных дронах
Отмечается, что потребность в невоенных дронах в Украине постоянно увеличивается, а область применения этих высокотехнологичных приборов — расширяется.
В частности, такие дроны могут использоваться для доставки различных грузов (в том числе почты или инструментов на строительстве), контроля за судоходством, поиска заблудившихся туристов и доставки им надлежащей помощи.
Такие дроны пользуются спросом у профессионалов художественного фото, помогают фермерам следить за стадами, геологам — отыскивать полезные ископаемые, а зоологам — наблюдать за поведением диких животных.
Напомним, Украина масштабировала производство дронов в сто раз благодаря эффективному законодательному регулированию — уже принято 20 законов и подзаконных актов.
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