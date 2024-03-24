В январе в Украину было ввезено почти столько же дронов, как и телефонов (инфографика) — Finance.ua

В январе в Украину было ввезено почти столько же дронов, как и телефонов (инфографика) Сегодня 18:12 — Казна и Политика

В январе в Украину было ввезено почти столько же дронов, как и телефонов (инфографика), Фото: armyinform.com.ua

В январе от всего импортируемого в Украину 2% составили дроны на сумму $99 млн. В то же время телефонов импортировали на $114 млн в 2,2% от импорта.

Об этом сообщает Центр экономической стратегии.

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«За месяц были ввезены дроны на $99 млн, что составляет 2% от всего импорта, 98% дронов (по стоимости) импортированы из Китая. Таким образом, дроны вошли в топ-10 импортируемых в Украину товаров», — говорится в сообщении.

За этот же период было импортировано телефонов на сумму $114 миллионов, что составляет 2,2% от общего объема импорта. Приблизительно 70% этой суммы представляют телефоны, импортируемые из Китая.

Для сравнения, за весь прошлый год доля импорта категории «беспилотные летательные аппараты» составила 0,7%, что составляет 441 млн. долларов.

По сравнению с 2023 годом доля китайского импорта выросла до 21,4% с предыдущих 16%.

В то же время доля импорта из стран Европейского Союза упала ниже 50%.

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16,8 млрд долларов. Это на 2% больше показателя аналогичного периода 2023 года. Напомним, украинский товарооборот за январь-февраль 2024 года составил . Это на 2% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $4,5 млрд;

металлы и изделия из них — $726 млн;

минеральные продукты — $587 млн.

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