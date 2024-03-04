Откуда больше всего импортировали в январе — Finance.ua

Откуда больше всего импортировали в январе Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Откуда больше всего импортировали в январе

Дефицит текущего счета платежного баланса составил 510 млн долларов (в январе 2023 года 1.1 млрд долларов).

Об этом говорится в сообщении НБУ

Дефицит сократился, прежде всего вследствие уменьшения отрицательного сальдо торговли товарами и услугами — за счет увеличения экспорта товаров и уменьшения расходов граждан Украины, находящихся за рубежом.

В то же время, профицит вторичных доходов сузился из-за значительно меньших объемов поступления грантов от международных партнеров.

Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит составил 508 млн долларов (в январе 2023 года дефицит составил 1.8 млрд долларов).

Экспорт товаров увеличился на 12.3% (в декабре 2023 года сократился на 4.0%), импорт сократился на 1.1% (в декабре 2023 года увеличился на 2.5%).

По сравнению с предыдущим месяцем, экспорт товаров увеличился на 5.3%, а их импорт сократился на 20.1%.

Объемы экспорта товаров составили 3,3 млрд долларов.

Больше всего вырос экспорт минеральных продуктов — в 2.1 раза, главным образом за счет руд (по сравнению с декабрем 2023 года вырос в 1.9 раза) и продовольственных товаров — на 6.2% (по сравнению с декабрем — на 0.9%).

Из продовольственных товаров больше вырос экспорт масел и жиров (на 13.5% по сравнению с декабрем снизился на 7.1%) и продукции пищевой промышленности (на 40.8% по сравнению с декабрем вырос на 0.4%), при этом снизился экспорт зерновых (на 4.0%, по сравнению с декабрем вырос на 4.4%) и семян масличных (на 4.9% по сравнению с декабрем вырос на 4.0%).

Объемы импорта товаров составили 5.1 млрд долларов.

Сокращение энергетического импорта (на 60.6%, к декабрю 2023 года — на 25.5%) полностью нивелировало рост неэнергетического (на 22.8%, к декабрю 2023 года сократился на 19.3%).

В январе 2024 года в номинальном измерении больше всего вырос импорт товаров из стран Азии (на 122 млн долларов, или на 7.3%; удельный вес вырос с 32.6% до 35.4%).

Также возрос импорт из стран Америки (на 74 млн долларов или на 26.7%; их доля выросла с 5.4% до 6.9%) и Африки (на 21 млн долларов или в 1.6 раза; доля выросла с 0.7% до 1.1%).

В то же время сократился импорт из стран СНГ (на 39 млрд долларов, или 38.2%; их доля в импорте товаров сократилась с 2.0% в январе 2023 года до 1.2%) и стран ЕС (на 24 млн долларов, или на 1.1%; их доля практически не изменилось: с 44.2% в январе 2023 года до 44.3%.

Дефицит сводного платежного баланса составил 1,9 млрд долларов (в январе 2023 года профицит составил 1,2 млрд долларов).

По состоянию на 1 февраля 2024 года объем международных резервов составил 38.5 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 5.1 месяца.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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