Украинский рынок масла уже не зависит от импорта — Finance.ua

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Украинский рынок масла уже не зависит от импорта

Аграрный рынок
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Период зависимости украинского рынка от импорта сливочного масла завершился. Импортный европейский товар уже «не вписывается» в украинский рынок по цене.
Импортное масло слишком дорогое. На фоне увеличения предложения отечественный товар заметно подешевел, и европейское масло стало неконкурентным в Украине.
С весенним увеличением производства возможно дальнейшее падение цен. Поэтому не исключено, что украинское масло в этом сезоне еще будут продавать в Европу, если там будут удерживаться высокие цены. А пока у украинских производителей есть более выгодные рынки внешнего сбыта.
В географии импорта масла в феврале значительное преимущество получили поставки из Польши (79%). В конце прошлого года в Польше масло стоило гораздо дороже, чем в Западной Европе, и потому украинские импортеры его там практически не покупали.
Топ-3 страны, в которые осуществляется экспорт украинского масла — Молдова (48%), Азербайджан (26%) и Израиль (15%).
По материалам:
agroreview.com
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