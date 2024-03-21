Украина может производить 2 млн дронов в год, но есть условие, — Федоров Сегодня 07:55

Украина может производить 2 млн дронов в год, но есть условие, — Федоров

Украина способна увеличить производство беспилотников до 2 миллионов единиц в год. Но для этого необходима дополнительная финансовая помощь от стран Запада.

Как сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью The Guardian

По словам министра, украинское правительство «заключает контракты на сумму гораздо меньше, чем способны производители в стране», потому что у Кабмина недостаточно средств.

Федоров напомнил, что сейчас Украина находится на пути к показателю производства более 1 миллиона беспилотников в год.

«Мы смогли настолько масштабировать рынок, что можем производить более одного или даже двух миллионов беспилотников (в год — ред.)», — уточнил Федоров.

Он рассказал, что в сфере производства беспилотников в Украине работает более 200 компаний. Из тех дронов, которые используют на поле боя, более 90% изготовлены в Украине.

Федоров отметил, что главная проблема в секторе беспилотников — финансовая. В настоящее время наша страна испытывает нехватку финансовой помощи со стороны США.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.