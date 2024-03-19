Дроны вывели из строя 10−15% нефтеперерабатывающих мощностей россии, — Bloomberg Сегодня 11:17

Дроны вывели из строя 10−15% нефтеперерабатывающих мощностей россии, — Bloomberg

В результате ударов украинских беспилотников были выведены из строя мощности российских НПЗ в объеме от 600 до 900 тысяч баррелей, что составляет от 10% до 15% ежедневной нефтепереработки.

Об этом сообщает Bloomberg

По оценкам генерального директора Gunvor Торберна Торнквиста, было выведено из строя около 600 тысяч баррелей.

Удары дронов поразили несколько заводов в россии, некоторые глубоко внутри ее границ, в результате чего фьючерсы на дизельное топливо выросли четвертую сессию подряд.

Читайте также Удары дронов по российским НПЗ привели к росту цен на газ в Европе

«Это важно, потому что, очевидно, это сразу же ударит по экспорту дистиллятов. Так что, вероятно, сократит экспорт на пару сотен тысяч баррелей», — сказал Торнквист.

Gunvor была крупным торговцем российской нефтью до вторжения в Украину, но прекратила торговлю вскоре после начала войны.

Между тем, по оценкам JPMorgan Chase, в результате украинских атак российские нефтеперерабатывающие мощности потеряли около 900 тысяч баррелей в день. Для восстановления мощностей может пройти «несколько недель, а то и месяцев», а удары прибавят примерно 4 доллара за баррель премии за риск к мировым ценам на нефть, отмечают аналитики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.