Дроны вывели из строя 10−15% нефтеперерабатывающих мощностей россии, — Bloomberg
В результате ударов украинских беспилотников были выведены из строя мощности российских НПЗ в объеме от 600 до 900 тысяч баррелей, что составляет от 10% до 15% ежедневной нефтепереработки.
Об этом сообщает Bloomberg.
По оценкам генерального директора Gunvor Торберна Торнквиста, было выведено из строя около 600 тысяч баррелей.
Удары дронов поразили несколько заводов в россии, некоторые глубоко внутри ее границ, в результате чего фьючерсы на дизельное топливо выросли четвертую сессию подряд.
«Это важно, потому что, очевидно, это сразу же ударит по экспорту дистиллятов. Так что, вероятно, сократит экспорт на пару сотен тысяч баррелей», — сказал Торнквист.
Gunvor была крупным торговцем российской нефтью до вторжения в Украину, но прекратила торговлю вскоре после начала войны.
Между тем, по оценкам JPMorgan Chase, в результате украинских атак российские нефтеперерабатывающие мощности потеряли около 900 тысяч баррелей в день. Для восстановления мощностей может пройти «несколько недель, а то и месяцев», а удары прибавят примерно 4 доллара за баррель премии за риск к мировым ценам на нефть, отмечают аналитики.
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