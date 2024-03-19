Дроны вывели из строя 10−15% нефтеперерабатывающих мощностей россии, — Bloomberg — Finance.ua
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Дроны вывели из строя 10−15% нефтеперерабатывающих мощностей россии, — Bloomberg

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Дроны вывели из строя 10−15% нефтеперерабатывающих мощностей россии, — Bloomberg
Дроны вывели из строя 10−15% нефтеперерабатывающих мощностей россии, — Bloomberg
В результате ударов украинских беспилотников были выведены из строя мощности российских НПЗ в объеме от 600 до 900 тысяч баррелей, что составляет от 10% до 15% ежедневной нефтепереработки.
Об этом сообщает Bloomberg.
По оценкам генерального директора Gunvor Торберна Торнквиста, было выведено из строя около 600 тысяч баррелей.
Удары дронов поразили несколько заводов в россии, некоторые глубоко внутри ее границ, в результате чего фьючерсы на дизельное топливо выросли четвертую сессию подряд.
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«Это важно, потому что, очевидно, это сразу же ударит по экспорту дистиллятов. Так что, вероятно, сократит экспорт на пару сотен тысяч баррелей», — сказал Торнквист.
Gunvor была крупным торговцем российской нефтью до вторжения в Украину, но прекратила торговлю вскоре после начала войны.
Между тем, по оценкам JPMorgan Chase, в результате украинских атак российские нефтеперерабатывающие мощности потеряли около 900 тысяч баррелей в день. Для восстановления мощностей может пройти «несколько недель, а то и месяцев», а удары прибавят примерно 4 доллара за баррель премии за риск к мировым ценам на нефть, отмечают аналитики.
По материалам:
РБК-Україна
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