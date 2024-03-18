Удары дронов по российским НПЗ привели к росту цен на газ в Европе — Finance.ua
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Удары дронов по российским НПЗ привели к росту цен на газ в Европе

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Цены на европейский природный газ растут четвертый день подряд, что является самой длинной серией с января. Это происходит из-за сокращения поставок с завода СПГ Freeport (США) и дроновых атак на российские НПЗ.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Котировки фьючерсов в понедельник подскочили на целых 7,7%, что стало самым большим внутридневным ростом с 3 января. Цены в последнее время, поскольку трейдеры сосредотачиваются на факторах, которые окажут влияние на пополнение газовых хранилищ перед следующей зимой.
Одним из факторов роста цен является сокращение поставок на экспортный завод СПГ Freeport в Техасе, поскольку некоторые работы будут продлены до апреля. А в Норвегии незапланированные технические нарушения сокращают экспорт трубопроводного газа.
Цены на газ также повторяют рост цен на нефтяных контрактах после украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, что повышает «геополитическую температуру», заявил руководитель отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен.
«Вероятно главными двигателями являются остановки на Freeport и украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Поскольку цены на выбросы углерода также выросли на 5%, сегодня нет „медвежьих“ факторов», — сказал он.
По материалам:
Економічна Правда
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