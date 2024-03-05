В этом году производство дронов в Украине может достичь 2 миллионов единиц — Finance.ua
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В этом году производство дронов в Украине может достичь 2 миллионов единиц

Казна и Политика
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Украинские производители дронов уже способны ежемесячно производить до 150 тысяч единиц продукции, а до конца года Украина может выйти на общую цифру в 2 миллиона беспилотников.
Об этом заявила заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Анна Гвоздяр в эфире телемарафона.
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«Всех поразила фраза Президента о возможности изготовления в Украине миллиона дронов, и многие люди в нее почему-то не поверили. Могу заверить, что Украина в плане производства идет уже далеко за миллион. И я уверена, что в этом году мы достигнем отметки даже в 2 миллиона», — сказала Гвоздяр.
Она отметила, что по состоянию на сегодняшний день на собственных мощностях мы способны изготовить около 150 тысяч единиц БпЛА в месяц, а при дополнительном финансировании производство можно нарастить кратно.
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Всего в этом секторе задействовано около 200 отечественных компаний, из которых около 60 уже присоединены к государственному заказу.
По материалам:
Економічна Правда
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