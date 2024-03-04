Бизнес и рынок в Украине готовы производить более миллиона дронов — Finance.ua

Бизнес и рынок в Украине готовы производить более миллиона дронов Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Бизнес и рынок в Украине готовы производить более миллиона дронов

Президент Владимир Зеленский ставил задачу — 1 млн дронов, а бизнес и рынок в Украине уже готовы производить более миллиона.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на ежегодной пресс-конференции по итогам четырех лет работы правительства.

«В 2024 году мы сделали достаточно значительные шаги по усилению собственного производства вооружения. Президент ставил задачу 1 млн дронов. Мы понимаем, что бизнес и рынок в Украине уже готовы производить более миллиона дронов. Мы, конечно, будем выкупать все, что сможет сделать наш бизнес, для того чтобы передавать это нашим Силам обороны. Выделены дополнительные бюджетные средства. Мы выделили около 40 млрд грн на организацию производства, более 40 млрд выделено на закупку дронов и будем продолжать выделять эти средства», — отметил Шмыгаль.

По его словам, сейчас довольно значительные средства правительство выделяет для закупок вооружения именно у украинских производителей. «Задача стоит 50% средств, выделяемых на закупку вооружения и военной техники, использовать собственно на закупку у украинских производителей», — подчеркнул премьер.

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Он отметил, что сфера производства вооружения и военной техники, сфера безопасности является ключевой отраслью, которая окажет нам мощное влияние на ВВП и стабильность и самостоятельность, которой ожидают от нас и партнеры.

Кроме этого, внимание будет уделено производству и закупке РЭБов, потому что они, по словам Шмыгаля, становятся одним из ключевых элементов защиты нашего воздушного пространства и наших городов.

Напомним, в первые два месяца 2024 года в Украине изготовили 200 000 FPV-дронов.

В семи профтехах Украины можно будет выучиться на оператора гражданских дронов.

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Укрінформ По материалам:

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