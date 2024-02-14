Производство дронов и РЭБ: Шмыгаль назвал шаги, которые уже сделала Украина — Finance.ua
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Производство дронов и РЭБ: Шмыгаль назвал шаги, которые уже сделала Украина

Казна и Политика
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Производство дронов и РЭБ: Шмыгаль назвал шаги, которые уже сделала Украина
Производство дронов и РЭБ: Шмыгаль назвал шаги, которые уже сделала Украина
Украина масштабировала производство дронов в сто раз благодаря эффективному законодательному регулированию — уже принято 20 законов и подзаконных актов.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в ходе заседания правительства.
Шмыгаль отметил, что цель Украины — рост украинского оборонно-промышленного комплекса на базе инновационности и технологичности. По его убеждению, современное оружие, которое бьет врага, — это ключ к предстоящей победе.
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«Прежде всего речь идет о разработках кластера Defence Tech, о масштабировании производства дронов разных категорий, РЭБ и других нужных фронту средств.
Государство совершило настоящую революцию в регулировании создания беспилотников. Приняли 20 законов и подзаконных актов, и благодаря этому масштабировали производство в сто раз. Устранена бюрократия, есть реальная конкуренция около двухсот частных компаний в сфере БПЛА", — подчеркнул премьер-министр.
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Он проинформировал, что в нынешнем государственном бюджете предусмотрено 40 миллиардов гривен на закупку дронов. «И это еще не предел», — заметил Шмыгаль.
Глава украинского правительства подчеркнул, что новейшие разработки уже меняют ход войны.
«Морские дроны парализовали вражеский флот на Черном море и обеспечили безопасность водного логистического коридора. Ударные дроны всего за полгода поразили более 14 тысяч целей: российскую технику, ПВО, РЭБ и укрепления», — добавил он.
В этом контексте премьер-министр напомнил, что 6 февраля президент Владимир Зеленский своим указом поручил создать Силы беспилотных систем как отдельный род украинских войск.
«Таким образом потенциал дронов во взаимодействии с другими родами войск будет использован максимально», — резюмировал Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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