Возможности Украины по производству дронов выросли в 100 раз с начала вторжения — Finance.ua

Возможности Украины по производству дронов выросли в 100 раз с начала вторжения Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Возможности Украины по производству дронов выросли в 100 раз с начала вторжения

Сегодня государство может контрактовать 67 образцов украинских беспилотников, прошедших процедуры допуска. В 2022-м их было всего 7.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации в комментариях ЭП.

Сейчас в Украине зарегистрировано 200 компаний, сопричастных к выпуску дронов. Приток денег в отрасль и упрощение правил позволили им увеличить общие отечественные мощности по производству беспилотников в 100 раз по сравнению с началом большого вторжения россии.

В Минцифры уточнили, что речь идет именно о возможностях отечественных производителей. То есть, это мощности, которые теоретически могут быть законтрактованы государством, фондами или другими заказчиками.

Что касается фактического производства беспилотников, то с 2022 года оно выросло «в десятки раз». Подсчеты производились в единицах выпущенных БПЛА, то есть с учетом большого количества дешевых FPV-дронов, которые ранее не производились.

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«С июня 2023 года по январь 2024 года беспилотники, закупленные „Армией дронов“, поразили 14 тысяч целей. Это танки, БТРы, опорные пункты и т. д. Были случаи, когда за одну ночь поразили 80 единиц техники», — рассказывают в Минцифры. В ведомстве добавили, что учитывают только те операции, по которым военные предоставили видеоподтверждения.

В рамках «Армии дронов» государство обучило 20 тыс. операторов БПЛА и привлекло к этому 33 школы-партнера.

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Минцифры отчитывается, что за полтора года власти приняли около 20 законов и нормативно-правовых актов, которые упрощают производство БПЛА. В частности, упрощение допуска к эксплуатации, экспортного контроля, отмена НДС и пошлины на компоненты, повышение доходности производителей до 25%, либерализация на рынке боеприпасов и т. д.

Для увеличения финансирования закупок в этом году фонд United24 уже выдал десяткам бригад по 10 млн грн для самостоятельной закупки беспилотников на рынке.

Економічна Правда По материалам:

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