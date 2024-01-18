Данилов заявил, что Украина входит в тройку лидеров мира по производству дронов — Finance.ua

Данилов заявил, что Украина входит в тройку лидеров мира по производству дронов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина в тройке лидеров в мире по производству беспилотников. В то же время западные партнеры обращаются к украинским производителям по поводу сотрудничества.
Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона.
«То, что касается БпЛА. Украина находится точно в первой тройке государств мира, производящих эти средства, и производит уже настолько современные, что сейчас наши партнеры обращаются к нам», — сказал он.
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Данилов отметил, что партнеры изучают ту технику, которую создают украинские частные компании, потому что они очень быстро перестраиваются на военные рельсы и производят дроны для ВСУ.
«Большое количество поставок, которые идут в Министерство обороны, производят именно частные компании», — подчеркнул Секретарь СНБО.
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Кроме того, первой страной, давшей «зеленый свет» совместной работе в военно-промышленном комплексе, стала Британия.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции сделал амбициозное заявление: государство в 2024 году изготовит миллион дронов для армии. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подтвердил, что речь идет о более чем 10 тысячах ударных дронов средней дальности и более тысячи дронов с дальностью за 1000 км.
«Кроме FPV-дронов, мы уже способны произвести в следующем году более 10 тыс. ударных дронов средней дальности (сотни км) и 1000+ дронов с дальностью за 1000 км», — подчеркнул Камышин.
Также Камышин заявлял, что в настоящее время более 500 компаний работают на отечественную оборонную промышленность.
Оборонно-промышленный комплекс и его развитие во время войны 🔍
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