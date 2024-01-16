Украинцев призывают собирать FPV-дроны у себя дома — Finance.ua
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Украинцев призывают собирать FPV-дроны у себя дома

Личные финансы
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Украинцев призывают собирать FPV-дроны у себя дома
Украинцев призывают собирать FPV-дроны у себя дома
Вице-премьер, министр цифровой информации Михаил Федоров рассказал о новом проекте «Народный дрон», в рамках которого можно пройти инженерный курс, чтобы создавать квадрокоптеры прямо у себя дома.
«При обучении получите доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и необходимых инструментов и материалов, которые нужно приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы», — сообщил Федоров, призвав зарегистрироваться по ссылке.
Собранный беспилотник необходимо послать инструкторам Victory Drones, которые его проверят и только потом передадут военным. По словам главы Минцифры, обучение полностью бесплатное, а курс стартует каждые две недели.
«Участники курса уже передали военным более 100 беспилотников. В общей сложности более 80% из них поступили на проверку к инструкторам Victory Drones в хорошем рабочем состоянии, остальное нужно было несколько доработать. Это очень высокий показатель для пилотного сборника», — рассказал Федоров.
Впрочем, пользователи соцсетей скептически отнеслись к проекту, отмечая, что много дронов кустарным способом не «наклепаешь».

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По материалам:
Вечірній Київ
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