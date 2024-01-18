Киев выделит 500 млн грн на закупку дронов для армии — Finance.ua

Киев выделит 500 млн грн на закупку дронов для армии
Киевсовет выделяет 500 миллионов гривен на закупку дронов для военных.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета 18 января.
«Сегодня мы должны принять решение и внести изменения в программу „Защитник Киева“, чтобы выделить через нее 500 миллионов гривен на закупку дронов. Их мы передадим военным подразделениям. Напомню, по разным программам и источникам столичного бюджета в прошлом году мы нашли на помощь силам безопасности и обороны почти 7 миллиардов гривен. То есть 10 процентов сметы — больше всех городов Украины. Из этих 7 миллиардов почти 1 миллиард пошел на закупку военными дронов разных типов. А также город выделил средства и закупил, по обращению военных, средства радиоэлектронной борьбы», — заявил Кличко.
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Мэр Киева напомнил, что столица выплачивала материальную помощь киевлянам-защитникам и их семьям. Выделяла средства на покупку квартир для Защитников и их семей.
Кличко подчеркнул, что и в этом году столичные власти продолжат это делать, несмотря на то, что у Киева забрали «военный» НДФЛ. При том, что столица и так платит 60 процентов НДФЛ в госбюджет.
«В таких условиях, принимая бюджет столицы на этот год, на помощь Вооруженным Силам мы предварительно предусмотрели 1,2 миллиарда гривен. Но мы продолжим, как и в прошлом году, искать возможности, чтобы добавлять больше средств. Направлять их и по другим статьям, чтобы максимально помогать нашим Защитникам. Поэтому по факту средств на помощь военным выделим в разы больше», — подчеркнул Кличко.
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