Киев выделит 500 млн грн на закупку дронов для армии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киев выделит 500 млн грн на закупку дронов для армии

Казна и Политика
0
Киев выделит 500 млн грн на закупку дронов для армии
Киев выделит 500 млн грн на закупку дронов для армии, Фото: kyivcity.gov.ua
Киевсовет выделяет 500 миллионов гривен на закупку дронов для военных.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета 18 января.
«Сегодня мы должны принять решение и внести изменения в программу „Защитник Киева“, чтобы выделить через нее 500 миллионов гривен на закупку дронов. Их мы передадим военным подразделениям. Напомню, по разным программам и источникам столичного бюджета в прошлом году мы нашли на помощь силам безопасности и обороны почти 7 миллиардов гривен. То есть 10 процентов сметы — больше всех городов Украины. Из этих 7 миллиардов почти 1 миллиард пошел на закупку военными дронов разных типов. А также город выделил средства и закупил, по обращению военных, средства радиоэлектронной борьбы», — заявил Кличко.
Читайте также
Мэр Киева напомнил, что столица выплачивала материальную помощь киевлянам-защитникам и их семьям. Выделяла средства на покупку квартир для Защитников и их семей.
Кличко подчеркнул, что и в этом году столичные власти продолжат это делать, несмотря на то, что у Киева забрали «военный» НДФЛ. При том, что столица и так платит 60 процентов НДФЛ в госбюджет.
Читайте также
«В таких условиях, принимая бюджет столицы на этот год, на помощь Вооруженным Силам мы предварительно предусмотрели 1,2 миллиарда гривен. Но мы продолжим, как и в прошлом году, искать возможности, чтобы добавлять больше средств. Направлять их и по другим статьям, чтобы максимально помогать нашим Защитникам. Поэтому по факту средств на помощь военным выделим в разы больше», — подчеркнул Кличко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.