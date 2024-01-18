Киев выделит 500 млн грн на закупку дронов для армии — Finance.ua

Киев выделит 500 млн грн на закупку дронов для армии Сегодня 16:28 — Казна и Политика

Киев выделит 500 млн грн на закупку дронов для армии, Фото: kyivcity.gov.ua

Киевсовет выделяет 500 миллионов гривен на закупку дронов для военных.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета 18 января.

«Сегодня мы должны принять решение и внести изменения в программу „Защитник Киева“, чтобы выделить через нее 500 миллионов гривен на закупку дронов. Их мы передадим военным подразделениям. Напомню, по разным программам и источникам столичного бюджета в прошлом году мы нашли на помощь силам безопасности и обороны почти 7 миллиардов гривен. То есть 10 процентов сметы — больше всех городов Украины. Из этих 7 миллиардов почти 1 миллиард пошел на закупку военными дронов разных типов. А также город выделил средства и закупил, по обращению военных, средства радиоэлектронной борьбы», — заявил Кличко.

Читайте также Украинцев призывают собирать FPV-дроны у себя дома

Мэр Киева напомнил, что столица выплачивала материальную помощь киевлянам-защитникам и их семьям. Выделяла средства на покупку квартир для Защитников и их семей.

Кличко подчеркнул, что и в этом году столичные власти продолжат это делать, несмотря на то, что у Киева забрали «военный» НДФЛ. При том, что столица и так платит 60 процентов НДФЛ в госбюджет.

Читайте также Британия выделит 200 миллионов фунтов на изготовление дронов для Украины

«В таких условиях, принимая бюджет столицы на этот год, на помощь Вооруженным Силам мы предварительно предусмотрели 1,2 миллиарда гривен. Но мы продолжим, как и в прошлом году, искать возможности, чтобы добавлять больше средств. Направлять их и по другим статьям, чтобы максимально помогать нашим Защитникам. Поэтому по факту средств на помощь военным выделим в разы больше», — подчеркнул Кличко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.