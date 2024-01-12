Британия выделит 200 миллионов фунтов на изготовление дронов для Украины — Finance.ua

Британия выделит 200 миллионов фунтов на изготовление дронов для Украины Сегодня 16:57

Британия выделит 200 миллионов фунтов на изготовление дронов для Украины

Великобритания выделит 200 млн фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.

Об этом заявил премьер Британии Риши Сунак на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 12 января, сообщает корреспондент «Европейской правды».

«А также мы предоставляем 200 миллионов фунтов, чтобы построить тысячи дронов. Это самый большой пакет дронов, который предоставляло Украине какое-либо государство», — заявил Риши Сунак.

Поскольку речь идет об изготовлении новых дронов, то предполагается их производство в Украине. Впрочем, лидеры не стали вдаваться в детали на этот счет.

Читайте также Сунак заявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи

«Дроны, которые мы предоставляем, помогут поражать российские силы и помогут отбросить россию из Украины, а также снизят риски для украинского экспорта через Черное море. (В этот пакет дронов войдут) разведывательные дроны, атакующие дроны дальнего действия, а также FPV-дроны», — заявил Сунак.

«Есть также другие вещи, которые мы предоставляем, но я не хочу раскрывать операционные детали», — отметил премьер.

Он избежал ответа на вопрос, разрешает ли Британия использовать предоставленное оружие, в частности дроны, для поражения военных целей на территории рф.

Риши Сунак отметил также, что с начала войны Британия предоставила Украине помощь почти в 12 млрд фунтов стерлингов.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.