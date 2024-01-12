Сунак заявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи — Finance.ua

Сунак заявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Сунак заявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сделал заявление о том, что государство выделит очередной транш для военной поддержки Украины. Речь идет о сумме в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов, которую потратят на производство тысяч беспилотников.

Риши Сунак, сегодня, 12 января, прибыл в Киев, чтобы объявить предоставление военной помощи для Украины. Отмечается, что Великобритания выделит 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Планируется, что средства выплатят в течение 2024 и 2025 годов.

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В правительстве страны указывают, что около 200 миллионов будут потрачены на скорейшие закупки и производство тысяч беспилотников для Украины. Как пишут в ведомстве, этот пакет помощи станет «наибольшей поставкой дронов» Украине от Великобритании.

«Соединенное Королевство уже является одним из ближайших партнеров Украины, потому что мы признаем их безопасность нашей безопасностью. Сегодня мы двигаемся еще дальше — увеличиваем нашу военную помощь, доставляем тысячи передовых дронов и подписываем историческое новое соглашение безопасности для предоставления Украине гарантий, которые ей нужны на долгосрочную перспективу», — подчеркнул Сунак.

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Напомним, ожидается, что Риши Сунак подпишет британско-украинское соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое обязывает Великобританию обеспечивать обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество с президентом Владимиром Зеленским.

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