Британия объявила о новом пакете «зимней» помощи Украине — Finance.ua

Британия объявила о новом пакете «зимней» помощи Украине Сегодня 11:30 — Казна и Политика

Британия объявила о новом пакете «зимней» помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о выделении нового зимнего пакета гуманитарной помощи Украине в размере почти 37 млн ​​фунтов стерлингов (47 миллионов долларов).

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

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Отмечается, что Кэмерон 6 декабря отправится в Соединенные Штаты, чтобы подтвердить «как прочность отношений Великобритании с ее ближайшим стратегическим союзником, так и нашу твердую поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией».

Также отмечается, Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи для Украины.

«Накануне визита министр иностранных дел объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи в размере 29 миллионов фунтов стерлингов (36,5 миллиона долларов) для Украины и усилит поддержку еще 7,75 миллионами фунтов стерлингов (9,7 миллиона долларов) на гуманитарную деятельность, которая будет сосредоточена на потребностях наиболее уязвимых слоев населения Украины, таких как женщины, девушки, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что выделенные средства являются частью общей суммы гуманитарной помощи Великобритании Украине в размере 127 млн ​​фунтов стерлингов на 2023−2024 годы.

Кэмерон заверил, что финансовая поддержка Украины в 2024 году будет на том же уровне, как была и раньше, или даже станет больше.

По его словам, Британия предоставила 4,6 млрд фунтов на военную поддержку нашей страны.

Недавно Великобритания передала Украине новейшие ракеты Martlet с дальностью выстрела до 8 километров, эффективные в борьбе с беспилотными летательными аппаратами Shahed.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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