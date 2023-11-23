Украина привлекла $400 млн под гарантию Великобритании — Finance.ua

Украина привлекла $400 млн под гарантию Великобритании Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Украина привлекла $400 млн под гарантию Великобритании

В государственный бюджет Украины поступило около $400 млн под гарантию Великобритании через Трастовый фонд Всемирного банка. Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет $2 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Привлеченные средства — часть пятого дополнительного финансирования проекта „Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине“ Peace in Ukraine», — говорится в сообщении.

Куда направят средства

Финансирование будет направлено на частичную компенсацию расходов Государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат и оплаты труда медработников по программе медицинских гарантий.

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Условия кредита

Кредит предоставляется на льготных условиях: срок погашения 19 лет с 5-летним льготным периодом.

«Помощь международных партнеров критически важна для финансирования социальной сферы Украины. Благодарен Правительству Великобритании и команде Всемирного банка за продуктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация необходимых финансовых ресурсов. Отдельно хочу поблагодарить Великобританию за намерения сохранить прямую бюджетную поддержку Украины в следующем году», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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