Украина привлекла $400 млн под гарантию Великобритании — Finance.ua
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Украина привлекла $400 млн под гарантию Великобритании

Казна и Политика
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Украина привлекла $400 млн под гарантию Великобритании
Украина привлекла $400 млн под гарантию Великобритании
В государственный бюджет Украины поступило около $400 млн под гарантию Великобритании через Трастовый фонд Всемирного банка. Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет $2 млрд.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Привлеченные средства — часть пятого дополнительного финансирования проекта „Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине“ Peace in Ukraine», — говорится в сообщении.

Куда направят средства

Финансирование будет направлено на частичную компенсацию расходов Государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат и оплаты труда медработников по программе медицинских гарантий.
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«Помощь международных партнеров критически важна для финансирования социальной сферы Украины. Благодарен Правительству Великобритании и команде Всемирного банка за продуктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация необходимых финансовых ресурсов. Отдельно хочу поблагодарить Великобританию за намерения сохранить прямую бюджетную поддержку Украины в следующем году», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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