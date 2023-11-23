Норвегия внесла $22 миллиона в Трастовый фонд поддержки экономики Украины — Finance.ua

Норвегия внесла $22 миллиона в Трастовый фонд поддержки экономики Украины
Норвегия внесла 240 миллионов норвежских крон (около 22 миллионов долларов США) в Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE).
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
В министерстве напомнили, что Трастовой фонд был Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций Всемирного банка MIGA в феврале 2023 года для страхования инвестиций в Украине.
«Послевоенное восстановление нашей страны будет происходить за счет частных инвестиций, поэтому для нас важно обеспечить максимальную безопасность для денег инвесторов. Хотим поблагодарить Норвегию за средства, которые они направили в Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE). Это позволит поддержать отдельные проекты в реальном секторе, который будет иметь положительное влияние на экономику страны», — заявила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.
MIGA основало Целевой фонд SURE, чтобы помочь развернуть двустороннюю стратегию помощи Украине в преодолении последствий продолжающегося конфликта.
«В ближайшей перспективе MIGA предоставит гарантии для финансирования торговли и товаров первой необходимости, поддержки кредитов и ликвидности для малого бизнеса. В долгосрочной перспективе MIGA планирует обеспечить страхование политических рисков для масштабных проектов в реальном секторе экономики. Фонд имеет целью удовлетворение текущих и ожидаемых потребностей с обязательством поддерживать послевоенное восстановление», — добавили в Минэкономики.
Поддержка Норвегией трастового фонда SURE является частью норвежской многолетней программы поддержки Nansen для Украины и дополняет другое финансирование, поступающее через Всемирный банк.
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