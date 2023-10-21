Норвегия планирует расширить помощь в трансформации энергосектора Украины — Finance.ua

Норвегия планирует расширить помощь в трансформации энергосектора Украины Сегодня 23:18

Норвегия планирует расширить помощь в трансформации энергосектора Украины

Усиление сотрудничества в рамках норвежской Программы поддержки Нансена для Украины на сумму 75 миллиардов крон — одна из ключевых тем встречи, которая состоялась в Минэнерго при участии заместителя министра энергетики Украины Ярослава Демченкова, руководителя Норвежского агентства сотрудничества в сфере развития (Norad) Борда Вегара Солхьеллема, заместителя министра иностранных дел Норвегии Марианне Кван и посла Норвегии в Украине Хелене Санд Андресен.

Norad является органом при Министерстве иностранных дел и Министерстве климата и окружающей среды Норвегии. Агентство рассматривает варианты деятельности в Украине, направленной на поддержание постоянного послевоенного восстановления и оперативной поддержки во время войны.

Эта встреча стала продолжением сотрудничества между странами, которое обсуждалось министром энергетики Германом Галущенко и Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере во время его визита в Киев. Напомним, во время визита Йонас Гар Стере сообщил, что правительство Норвегии выделяет 1,5 миллиарда норвежских крон для обеспечения импорта газа и электроэнергии в Украину через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Средства будут направлены на ремонт, техническое обслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры и аварийное электроснабжение в районах, пострадавших от боевых действий, а также на закупку газа для аварийного хранения. Во время встречи в Минэнерго, состоявшейся 17 октября, украинская и норвежская стороны обсудили, как предусмотренная помощь может способствовать укреплению энергетического сектора. Речь также шла о возможности привлечения частного сектора к зеленой трансформации и децентрализации энергетической инфраструктуры. «Мы продолжаем работу по стимулированию развития малой распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии, газовой генерации и систем накопления энергии. Это усилит устойчивость энергетической системы и позволит бизнесу и домохозяйствам снизить свою зависимость от централизованной генерации в условиях постоянных атак на энергоинфраструктуру», — сообщил Ярослав Демченков.

Министр энергетики Герман Галущенко неоднократно отмечал, что война не только не останавливает стремление Украины совершить «зеленый» переход, а наоборот, ускоряет этот процесс. Продолжается работа над децентрализацией энергосистемы и наращиванием мощностей ВИЭ и систем балансировки.

Заместитель министра Ярослав Демченков акцентировал во время встречи, что в этом контексте важна роль общин, чтобы уже к следующему отопительному сезону они стали более энергоустойчивыми. Важно совместно с партнерами, в частности Норвегией, и международными организациями разработать всеобъемлющую программу по поддержке общин, включающую разработку и реализацию пилотных проектов территориальных общин, расширение перечня источников и инструментов финансирования, а также повышение привлекательности для инвесторов и адвокацию реформ.

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