Норвегия выделила еще более 80 миллионов евро на гуманитарную помощь для Украины — Finance.ua
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Норвегия выделила еще более 80 миллионов евро на гуманитарную помощь для Украины

Казна и Политика
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Норвегия выделила еще более 80 миллионов евро на гуманитарную помощь для Украины
Норвегия выделила еще более 80 миллионов евро на гуманитарную помощь для Украины
Правительство Норвегии выделило дополнительные 84 миллиона евро на гуманитарную помощь для Украины, которая переживает тяжелый гуманитарный кризис из-за войны, развязанной россией.
Об этом сообщает BNN со ссылкой на заявление МИДа Норвегии.
Денежные средства были выделены в рамках норвежской Программы поддержки Нансена для Украины. Они будут распределены через такие организации, как норвежский Красный Крест, Совет по делам беженцев, Save the Children, NORCAP, Church Aid, People’s Aid и другие.
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Помощь получат те, кто лишился жилья, доступа к пище, воде и нормальным условиям жизни. Денежные средства будут направлены на критические сферы, включая образование, медицинские услуги, психологическую поддержку и защиту гражданского населения.
Напомним, в сентябре Норвегия выделила дополнительно 1 миллиард норвежских крон (92,5 млн долларов) для обеспечения украинцев жизненно важной помощью.
В октябре в Министерстве энергетики обсудили усиление сотрудничества в рамках норвежской программы поддержки Нансена для Украины на сумму 75 миллиардов крон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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