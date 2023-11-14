Норвегия выделила еще более 80 миллионов евро на гуманитарную помощь для Украины — Finance.ua

Норвегия выделила еще более 80 миллионов евро на гуманитарную помощь для Украины
Правительство Норвегии выделило дополнительные 84 миллиона евро на гуманитарную помощь для Украины, которая переживает тяжелый гуманитарный кризис из-за войны, развязанной россией.
Об этом сообщает BNN со ссылкой на заявление МИДа Норвегии.
Денежные средства были выделены в рамках норвежской Программы поддержки Нансена для Украины. Они будут распределены через такие организации, как норвежский Красный Крест, Совет по делам беженцев, Save the Children, NORCAP, Church Aid, People’s Aid и другие.
Помощь получат те, кто лишился жилья, доступа к пище, воде и нормальным условиям жизни. Денежные средства будут направлены на критические сферы, включая образование, медицинские услуги, психологическую поддержку и защиту гражданского населения.
Напомним, в сентябре Норвегия выделила дополнительно 1 миллиард норвежских крон (92,5 млн долларов) для обеспечения украинцев жизненно важной помощью.
В октябре в Министерстве энергетики обсудили усиление сотрудничества в рамках норвежской программы поддержки Нансена для Украины на сумму 75 миллиардов крон.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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