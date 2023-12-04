Британия внесла 20 млн фунтов в Трастовый фонд поддержки экономики Украины — Finance.ua

Британия внесла 20 млн фунтов в Трастовый фонд поддержки экономики Украины Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Британия внесла 20 млн фунтов в Трастовый фонд поддержки экономики Украины

Британия объявила о вкладе в размере 20 млн фунтов стерлингов в Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE), начатый Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций Всемирного банка (MIGA) в феврале 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Читайте также Норвегия внесла $22 миллиона в Трастовый фонд поддержки экономики Украины

«Хотим поблагодарить партнеров из Великобритании за вклад в Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE). Кроме финансовой поддержки, которую осуществляет фонд в реальном секторе украинской экономики, для нас важно и то, что все больше стран приобщается к поддержке инвесторов, готовых принять участие в восстановлении Украины, не дожидаясь окончания войны», — сказала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

По ее мнению, гарантии MIGA являются ключевым инструментом уменьшения рисков, обеспечивая непрерывность деятельности частного сектора и привлечение инвестиций для восстановления и отстройки страны.

Вторжение россии в Украину нанесло ущерб, оцененный Всемирным банком в 411 млрд дол. Восстановление в таком масштабе требует частных инвестиций и решений, способствующих инвестициям частного сектора, ключевым среди которых является уменьшение риска войны.

Читайте также Украина ищет трастовые фонды для страхования военных рисков

В министерстве отмечают, что MIGA является активным провайдером страхования в Украине, выдав гарантии страхования политических рисков более чем на 215 млн дол. с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Из-за продолжающейся войны частные страховщики не могут обеспечить страхование политических рисков в Украине. Трастовый фонд SURE позволяет MIGA продолжать поддерживать прямые иностранные инвестиции в Украину в сложный для страны период.

Вместе с взносом Норвегии, который составлял около 22 млн долларов, теперь MIGA сможет совокупно застраховать минимум 100 млн дол. новых инвестиций в Украину.

Читайте также Всемирный банк создаст трастовые фонды под запрос Украины на $17 миллиардов

В Минэкономики надеются, что по окончании боевых действий начнется масштабная реконструкция. Целевой фонд SURE обеспечит страхование политических рисков международным кредиторам и спонсорам для усилий по реконструкции в критических секторах, включая транспорт, жилье и энергетику.

Ожидается, что фонд вырастет до 300 млн дол. за счет взносов дополнительных доноров, что позволит MIGA предоставить гарантии финансирования торговли, страхование банковских резервов во время конфликта и страхование политических рисков для поддержки восстановления после войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.