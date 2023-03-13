Украина ищет трастовые фонды для страхования военных рисков — Finance.ua

Украина ищет трастовые фонды для страхования военных рисков
Украина ищет трастовые фонды и другие инструменты создания продуктов военного страхования.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Наличие страхования военных рисков для бизнеса позволит возобновить инвестиционную деятельность в Украине уже сейчас. Мы активизируем диалог по этому вопросу с нашими международными партнерами в разных уголках мира. Важным элементом является вовлечение официальных государственных учреждений в этот процесс. Мы ищем трастовые фонды и другие инструменты для создания продуктов военного страхования, которые будут предоставляться как официальными учреждениями, так и частными компаниями», — сказала министр экономики Юлия Свириденко.
Она отметила, что при поддержке глобальных международных партнеров Украина активирует комплексное страхование рисков поставщиков, инвесторов и внедрение проектов. Это обеспечит компаниям необходимое конкурентное преимущество в виде раннего размещения в Украине и более активное участие в восстановлении экономики и инфраструктуры.
Правительство Украины работает над инструментами для углубления экономической интеграции с Евросоюзом. Речь также идет об использовании правовой базы Соглашения об ассоциации для интеграции с рынком ЕС.
Учитывая, что Украина является кандидатом на вступление в ЕС, важно развивать торговые пути, которые станут внутренними для Европейского Союза. Это обеспечит большую автономию ЕС и предоставит возможности для возобновления производства в Украине — ближе к европейским производствам.
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