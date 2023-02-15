В Раде зарегистрировали законопроект о страховании инвестиций от военных рисков — Finance.ua

В Раде зарегистрировали законопроект о страховании инвестиций от военных рисков Сегодня 10:11 — Казна и Политика

В Раде зарегистрировали законопроект о страховании инвестиций от военных рисков

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9015 о страховании инвестиций от военных рисков через Экспортно-кредитное агентство, разработанный с целью создания условий для масштабирования инвестиций в Украине в условиях военных действий и послевоенного восстановления.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в Фейсбуке

«Зарегистрировали проект закона № 9015 по страхованию инвестиций от военных рисков. Это важный шаг для восстановления промышленности. Ведь бесспорная преграда для создания, восстановления или расширения предприятия — риск его разрушения в результате боевых действий или ракетно-дроновых ударов российских террористов», — отметил депутат.

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Он отметил, что сейчас услуга страхования инвестиций от военных рисков потенциально доступна иностранным инвесторам, которые могут воспользоваться услугами Многостороннего агентства гарантий инвестиций MIGA, которое является подразделением Группы Всемирного банка или Американской международной финансовой корпорации развития — DFC. Но для украинских компаний этот механизм недоступен.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности», устраняющие пробелы, ограничивающие возможность страхования отечественных инвестиций Экспортно-кредитным агентством, в том числе в условиях военных действий и послевоенного восстановления.

В случае принятия документов и утверждения необходимых нормативных актов Кабмином и Нацбанком, украинский инвестор сможет обратиться непосредственно в ЭКА, в один из сотрудничающих с ЭКА банков или страховую компанию и оформить соответствующее страхование. Покрывать риски ЭКА сможет, используя собственный уставный капитал, который сегодня составляет около 2 млрд грн.

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Укрінформ По материалам:

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