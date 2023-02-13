Сможете ли вы не потерять деньги, если проинвестируете в крипту? (тест) — Finance.ua

ТЕСТ
Сможете ли вы не потерять деньги, если проинвестируете в крипту? (тест)
Поздравляем, Вам повезло!
Вы среди тех, кто выиграл виртуальную 1 тыс. долларов для инвестиций в криптовалюты, и с этими деньгами можете пройти тест от Finance.ua.
Почему его стоит пройти? Потому как он может помочь не потерять реальные деньги в будущем при инвестировании в крипту. Ведь инвестиции в криптовалюты — это непредсказуемое направление.
Да, здесь можно заработать немало, но за каждым углом вас подстерегают и нюансы, из-за которых можете потерять свои деньги.
Так что не медлите, проверьте, сможете ли вы не потерять свою виртуальную тысячу долларов.
Более того — заработать на инвестициях и выиграть полезный приз от Finance.ua и Академии Минфина!
Хочу проверить
Поделиться новостью