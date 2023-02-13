Сможете ли вы не потерять деньги, если проинвестируете в крипту? (тест) — Finance.ua

ТЕСТ Сможете ли вы не потерять деньги, если проинвестируете в крипту? (тест) Сегодня 11:33 — Личные финансы

Сможете ли вы не потерять деньги, если проинвестируете в крипту? (тест)

Поздравляем, Вам повезло!

1 тыс. долларов для инвестиций в Вы среди тех, кто выиграл виртуальнуюдля инвестиций в криптовалюты , и с этими деньгами можете пройти тест от Finance.ua.

Почему его стоит пройти? Потому как он может помочь не потерять реальные деньги в будущем при инвестировании в крипту. Ведь инвестиции в криптовалюты — это непредсказуемое направление.

Да, здесь можно заработать немало, но за каждым углом вас подстерегают и нюансы, из-за которых можете потерять свои деньги.

Так что не медлите, проверьте, сможете ли вы не потерять свою виртуальную тысячу долларов.

Более того — заработать на инвестициях и выиграть полезный приз от Finance.ua и Академии Минфина!

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