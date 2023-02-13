В Украине появилась Карта инвестиционных возможностей в разрезе каждой области — Finance.ua

В Украине появилась Карта инвестиционных возможностей в разрезе каждой области Сегодня 12:13 — Личные финансы

В Украине появилась Карта инвестиционных возможностей в разрезе каждой области

Для поиска и привлечения новых инвестиций Европейская Бизнес Ассоциация и Global Business for Ukraine совместно с Ukraine Invest запустили Карту инвестиционных и бизнес возможностей Украины.

Зачем это

Этот интерактивный инструмент поможет потенциальным инвесторам узнать об имеющихся инвестиционных возможностях в разных регионах Украины, их деталb и характеристикb, а также оставить заявку в случае заинтересованности. К тому же карта содержит информацию о каждом регионе Украины:

размер,

население,

налогообложение,

образовательные заведения,

природные ресурсы,

развитые отрасли и т.д.

Карты можно сортировать по региону или индустрии. Описание каждого проекта содержит сведения о его инициаторе, статусе, локации, инвестиционной возможности, сумме инвестиций и детали относительно целей и сроков реализации.

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На старте на Карте насчитывался 81 проект, охвативший 14 индустрий – агро, строительство, транспорт и логистика, перерабатывающая, пищевая, топливная отрасли, легкая/тяжелая промышленность, туризм, образование/развитие, добыча, обращение с отходами, здравоохранение, административное и вспомогательное обслуживание.

Для большего удобства лучше изучать карту с лэптопа, где изображена вся карта с кликабельными регионами, а в мобильной версии карта отображается, демонстрируя каждый регион отдельно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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