В Украине появилась Карта инвестиционных возможностей в разрезе каждой области — Finance.ua
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В Украине появилась Карта инвестиционных возможностей в разрезе каждой области

Личные финансы
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В Украине появилась Карта инвестиционных возможностей в разрезе каждой области
В Украине появилась Карта инвестиционных возможностей в разрезе каждой области
Для поиска и привлечения новых инвестиций Европейская Бизнес Ассоциация и Global Business for Ukraine совместно с Ukraine Invest запустили Карту инвестиционных и бизнес возможностей Украины.
Карту можно найти по ссылке.

Зачем это

Этот интерактивный инструмент поможет потенциальным инвесторам узнать об имеющихся инвестиционных возможностях в разных регионах Украины, их деталb и характеристикb, а также оставить заявку в случае заинтересованности. К тому же карта содержит информацию о каждом регионе Украины:
  • размер,
  • население,
  • налогообложение,
  • образовательные заведения,
  • природные ресурсы,
  • развитые отрасли и т.д.
Карты можно сортировать по региону или индустрии. Описание каждого проекта содержит сведения о его инициаторе, статусе, локации, инвестиционной возможности, сумме инвестиций и детали относительно целей и сроков реализации.
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На старте на Карте насчитывался 81 проект, охвативший 14 индустрий – агро, строительство, транспорт и логистика, перерабатывающая, пищевая, топливная отрасли, легкая/тяжелая промышленность, туризм, образование/развитие, добыча, обращение с отходами, здравоохранение, административное и вспомогательное обслуживание.
Для большего удобства лучше изучать карту с лэптопа, где изображена вся карта с кликабельными регионами, а в мобильной версии карта отображается, демонстрируя каждый регион отдельно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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