Шмыгаль рассказал представителям JP Morgan о направлениях инвестиций в Украину — Finance.ua

Шмыгаль рассказал представителям JP Morgan о направлениях инвестиций в Украину Сегодня 15:13

Шмыгаль рассказал представителям JP Morgan о направлениях инвестиций в Украину

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с представителями крупнейшего банковского холдинга США JP Morgan рассказал о самых перспективных направлениях инвестирования в Украину.

Как передает Укринформ, об этом Шмыгаль написал в телеграме

«Энергетика, аграрный сектор, природные ресурсы, цифровые технологии, восстановление инфраструктуры — таковы перспективные направления инвестирования в Украину. Рассказал о них во время встречи с представителями крупнейшего банковского холдинга США JP Morgan», — написал Шмыгаль.

Он добавил, что Украине нужны инвестиции для восстановления и послевоенного роста.

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«Правительство создает максимально благоприятную инвестиционную среду: отменяем лишние лицензии и разрешения, минимизируем требования инвестпроектов со значительными инвестициями. Также при Кабмине работает специальный офис UkraineInvest, который прямо сейчас сопровождает 8 крупных проектов на общую сумму 1,35 млрд долларов», — добавил глава правительства.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что Украина работает над страхованием военных рисков и получением инвестиционных гарантий и уже есть договоренности с MIGA группы Всемирного банка.

По итогам встречи Минэкономики и JP Morgan заключили Меморандум о взаимопонимании. Шмыгаль убежден, что это будет способствовать углублению сотрудничества на пути к масштабному восстановлению Украины.

Укрінформ По материалам:

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