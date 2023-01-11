Правительство определило ключевые источники финансирования программы восстановления Украины — Finance.ua

Правительство определило ключевые источники финансирования программы восстановления Украины Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Правительство определило ключевые источники финансирования программы восстановления Украины

Программа восстановления Украины станет крупнейшим проектом отстройки со времен Второй мировой войны. Правительство уже определило 4 ключевых источника ее финансирования.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Во-первых, это конфискованные российские средства. Правительство уже направило 17 млрд грн конфискованных средств российских банков в бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Процесс конфискации российских активов в Украине продолжается. Работаем над тем, чтобы он начался и в странах-союзниках», — подчеркнул глава правительства.

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Второй источник финансирования — это непосредственно средства из государственного бюджета. В этом году 35,5 млрд грн будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии за счет уплаты НБУ части своей прибыли.

«Третий источник — это средства международных партнеров. Уже есть первые шаги в этом направлении. США приняли решение о выделении на восстановление Украины 1,4 млрд долларов или более 56 млрд грн. В ближайшее время ожидаем поступления этих средств», — сказал Шмыгаль.

Четвертый источник — это средства доноров со всего мира, собранные на платформе United24, создание которой инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщил премьер-министр, уже отобраны первые проекты. Есть подходящие средства. Сотни семей смогут вернуться в собственные дома и нормальную жизнь.

По словам главы правительства, по состоянию на данный момент общая сумма на восстановление из уже понятных источников составляет около 110 млрд грн. Всего же в этом году Украина рассчитывает получить 17 млрд долларов или 680 млрд грн на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества.

Справка Finance.ua:

вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде заявила, что послевоенное восстановление Украины будет стоить около 500-600 миллиардов евро.

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