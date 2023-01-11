Правительство определило ключевые источники финансирования программы восстановления Украины — Finance.ua

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Правительство определило ключевые источники финансирования программы восстановления Украины

Казна и Политика
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Правительство определило ключевые источники финансирования программы восстановления Украины
Правительство определило ключевые источники финансирования программы восстановления Украины
Программа восстановления Украины станет крупнейшим проектом отстройки со времен Второй мировой войны. Правительство уже определило 4 ключевых источника ее финансирования.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Во-первых, это конфискованные российские средства. Правительство уже направило 17 млрд грн конфискованных средств российских банков в бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Процесс конфискации российских активов в Украине продолжается. Работаем над тем, чтобы он начался и в странах-союзниках», — подчеркнул глава правительства.
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Второй источник финансирования — это непосредственно средства из государственного бюджета. В этом году 35,5 млрд грн будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии за счет уплаты НБУ части своей прибыли.
«Третий источник — это средства международных партнеров. Уже есть первые шаги в этом направлении. США приняли решение о выделении на восстановление Украины 1,4 млрд долларов или более 56 млрд грн. В ближайшее время ожидаем поступления этих средств», — сказал Шмыгаль.
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Четвертый источник — это средства доноров со всего мира, собранные на платформе United24, создание которой инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщил премьер-министр, уже отобраны первые проекты. Есть подходящие средства. Сотни семей смогут вернуться в собственные дома и нормальную жизнь.
По словам главы правительства, по состоянию на данный момент общая сумма на восстановление из уже понятных источников составляет около 110 млрд грн. Всего же в этом году Украина рассчитывает получить 17 млрд долларов или 680 млрд грн на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества.

Справка Finance.ua:

  • вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде заявила, что послевоенное восстановление Украины будет стоить около 500-600 миллиардов евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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