К восстановлению Украины присоединится крупнейший инвестфонд — Finance.ua

К восстановлению Украины присоединится крупнейший инвестфонд Сегодня 12:20 — Казна и Политика

К восстановлению Украины присоединится крупнейший инвестфонд

Крупнейший в мире инвестиционный фонд BlackRock намерен присоединиться к восстановлению Украины после войны.

Об этом сообщил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Специалисты этой компании уже помогают Украине структурировать Фонд восстановления нашего государства. И мы уже готовимся к участию во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Позиция и перспективы Украины там будут представлены», — подчеркнул Зеленский.

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Он также сообщил о том, что провел совещание по работе банковской системы и сотрудничеству с МВФ.

«Должны обеспечить в следующем году еще больше возможностей для украинцев и гарантированно сохранить прочность наших банковской и финансовой систем», — подытожил президент.

BlackRock — международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке в США, одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов в управлении. Капитализация в начале 2019 года составила $75 млрд.

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