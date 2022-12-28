К восстановлению Украины присоединится крупнейший инвестфонд — Finance.ua
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К восстановлению Украины присоединится крупнейший инвестфонд

Казна и Политика
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К восстановлению Украины присоединится крупнейший инвестфонд
К восстановлению Украины присоединится крупнейший инвестфонд
Крупнейший в мире инвестиционный фонд BlackRock намерен присоединиться к восстановлению Украины после войны.
Об этом сообщил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
«Специалисты этой компании уже помогают Украине структурировать Фонд восстановления нашего государства. И мы уже готовимся к участию во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Позиция и перспективы Украины там будут представлены», — подчеркнул Зеленский.
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Он также сообщил о том, что провел совещание по работе банковской системы и сотрудничеству с МВФ.
«Должны обеспечить в следующем году еще больше возможностей для украинцев и гарантированно сохранить прочность наших банковской и финансовой систем», — подытожил президент.
BlackRock — международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке в США, одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов в управлении. Капитализация в начале 2019 года составила $75 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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