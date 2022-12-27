Насколько международные компании и украинские инвесторы готовы вкладывать деньги в Украину — ответ Минэкономики Сегодня 12:03 — Казна и Политика

Насколько международные компании и украинские инвесторы готовы вкладывать деньги в Украину — ответ Минэкономики

Министерство экономики способствует коммуникации с международными организациями, инвестиционными агентствами по мобилизации международного капитала. Непосредственно инвестиционные проекты сопровождают Advantage Ukraine и Укринвест.

Об этом в интервью Forbes рассказала глава Минэкономики Юлия Свириденко.

«Платформу Advantage Ukraine мы запустили еще в сентябре. Через нее получаем запросы на инвестпроекты в Украине. Сейчас там около 500 заявок. В основном это инвесторы из США, Великобритании и Германии. Преимущественно их интересует агросектор, крупные проекты в транспортной инфраструктуре и военная промышленность, ІТ-сфера. В работе сейчас 52 проекта на сумму $5,8 млрд», — заявила Свириденко.

Она добавила, что дополнительно Ukraine Invest сопровождает пять проектов на общую сумму в $600 млн.

«Это то, что реально можно реализовать в следующем году. Если говорить об условиях, то конечно, когда инвесторы слышат наш призыв вкладывать в Украину во время войны, они хотят иметь возможность страховать военные риски», — объясняет министр экономики.

Свириденко сообщила, что в настоящее время Украина сотрудничает с агентством Всемирного банка MIGA по системе страхования рисков, связанных с войной.

«Мы сотрудничаем с ними в рамках пилота на $30 млн в этом году для того, чтобы запустить первые проекты. Сейчас у них в работе три кейса. Мы не можем раскрывать названия компаний, но за секторами это финансы, логистика и промышленная инфраструктура. В пилоте участвуют одна украинская и две иностранные компании», — объяснила чиновник.

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MIGA сделала компаниям предложение относительно ставки страхования. В настоящее время стороны находятся на этапе структурирования сделок. После реализации пилотных проектов будет проще масштабировать этот опыт на другие кейсы.

«Следующий год — ожидаем от MIGA до 1 млрд покрытия военных рисков. Этот вопрос обсуждаем в каждой заграничной поездке, поэтому это вполне реальная цель. Кроме MIGA мы ведем переговоры с американской DFC. MIGA покрывает страхование капитала до 90%, DFC — до 85%. В случае страхования долга — 90% и 100% соответственно. Мы хотели бы, чтобы стоимость страховки была в пределах 1–1,5%, например, когда окупаемость инвестиционного проекта составляет 10 лет, страхование военных рисков понадобится на первые годы, а не на протяжении всего проекта», — говорит Свириденко.

DFC готовы поддерживать как прямое кредитование, так и покрытие кредитных и политических (военных) рисков. Продукт страхования кредитных рисков предксматривает, что заемщик, получив страховку DFC, обратится в коммерческий банк или другое международное финансовое учреждение.

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