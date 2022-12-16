Куда инвестируют профессионалы: бизнес, ценные бумаги, недвижимость — Finance.ua

Куда инвестируют профессионалы: бизнес, ценные бумаги, недвижимость Сегодня 21:01 — Валюта

Куда инвестируют профессионалы: бизнес, ценные бумаги, недвижимость

Чтобы решить, куда инвестировать свои средства или что делать со старыми инвестициями, нужно провести анализ нескольких факторов.

Об этом рассказал генеральный директор (CEO) украинской инвестиционной компании «Dragon Capital» Томаш Фиала во время дискуссии «Куда инвестируют профессионалы: недвижимость, бизнес и франшиза, ценные бумаги» на состоявшейся 10 декабря в Киеве конференции «Жить на проценты»

На что следует обращать внимание:

опасная ситуация;

макроэкономическая ситуация;

ситуация с инфраструктурой, в том числе энергетической.

«Что касается ситуации безопасности — в начале полномасштабного вторжения она оказала максимально негативное влияние на экономику и на работу всех предприятий. Вы видели, что ВВП в первые месяцы войны упал на 45-50%, во втором квартале — минус 37%, а в третьем — минус 30%», — рассказал Фиала.

Как говорит эксперт, ситуация в марте выглядела очень плохо, но с каждым месяцем улучшалась до октября — пока не начались обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

«Это оказало влияние и на потребление. Однако украинский потребитель очень быстро восстановил покупательную способность. Денег в стране много — в депозитных сертификатах Нацбанка размещено 370 млрд гривен. И этим деньгам некуда отсюда выйти, ведь действует запрет и на выплату дивидендов, и на обслуживание зарубежных кредитов», — отмечает Фиала.

Несмотря на это, экономика, по словам Томаша Фиалы, сейчас упала вдвое больше, чем в 2014-2015 годах. Если тогда падение ВВП за два года составляло минус 17%, то сейчас Dragon Capital оценивает падение в 30%, но из-за перебоев с электричеством прогноз был ухудшен до минус 32-33%.

Другой кризис

По словам эксперта, стоимость активов во времена последнего экономического кризиса 2014-2015 годов стремительно падала. После первой атаки россии на Украину было много дешевых предложений, например недвижимости и других активов из банковского сектора — эти активы можно было приобрести со значительным дисконтом. Однако ситуация пока иная.

«Сейчас мы не ожидаем, что можно будет купить какие-нибудь дешевые реальные активы. Плюс есть много денег в стране — вдвое больше, чем было до войны. Люди, у которых есть эти деньги, хотят их использовать: либо конвертировать в доллары, либо в реальные активы, потому что они боятся обесценивания. Ведь нас ждет инфляция и в следующем году. Прогнозируем осенью 2023 года инфляцию в 18-20% — пока такая цифра, потому что есть фиксированные цены на электричество, тепло и т.д.», — утверждает Фиала.

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Что касается теневой экономики, то, по словам эксперта, с начала войны она выросла.

«Оптимизация налогов выросла — это видно по значительно снизившимся официальным зарплатам. Поэтому там не следует ожидать какого-то улучшения. Разве что в конце войны правительство сделает какую-то налоговую реформу и стимулирует переход в кэшлес», — заявил он.

Куда же вкладывать средства

Страх и необдуманные инвестиции также могут сыграть злую шутку с инвесторами. Так считает основатель сообщества частных инвесторов УкрИнвестКлуба Дмитрий Карпиловский.

"Поэтому единственный вариант, который остается у вас, чтобы приумножить деньги или хотя бы не потерять так много — это вдумчивые и осторожные инвестиции.

Но если посмотреть по нынешнему опыту, то инструменты, которые считались безопасными в последние годы, не являются таковыми во время кризиса. Из-за кризиса ликвидности, внешних факторов и психологии инвестора мы видим большое количество дефолтов в направлениях, которые до этого казались безопасными", — рассказал Карпиловский.

По его словам, пока не существует той безопасной гавани, куда могли вкладывать средства инвесторы без риска.

«Все очень хотят найти эту безопасную гавань, но это приводит к тому, что даже безопасные активы не приносят сверхдоходности», — говорит эксперт.

О том, безопасно ли сейчас вкладывать, например, в рынок недвижимости, рассказал основатель и СЕО Sensar Development Марк Марченко.

«Недвижимость была самым простым и банальным вариантом для инвестиций в Украине. Эта ветвь была в активной фазе развития до войны. Но пришла война, и застройщикам пришлось проходить некий «тест на честность» относительно всего, что они говорили в отделах продаж, в момент презентаций или в момент строительства...

Сейчас вполне очевидно, что, как и где. Ведь по официальной статистике, две трети девелоперских компаний находятся на грани банкротства. То есть следует понимать, что теоретически вполне возможно падение девелоперов.

Поэтому с одной стороны — на этом рынке все очень грустно, но с другой — там, где есть падение, всегда есть поле для возможностей", — говорит Марченко.

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Как отметил CEO Dragon Capital Томаш Фиала, раньше хорошим предложением были валютные ОВГЗ, которые можно было купить по дешевке. Однако сейчас вариант для инвестиций в ценные бумаги — еврооблигации, которые стоят гораздо дешевле, чем в 2014-2015 годах.

«Я вижу в этом сейчас такой актив, который по отношению к довоенным уровням находится на самом низком уровне. Сейчас вы можете купить суверенные еврооблигации в 20% от номинала», — отмечает инвестор.

Другой эксперт, управляющий активами группы ICU, Григорий Овчаренко также дал рекомендации, во что вкладывать сбережения в условиях крайней неопределенности.

«Лучшая инвестиция в таких условиях — это кэш, или, как это называют, инструменты денежного рынка. Это то, что можно быстро превратить в деньги без значительного дисконта — депозиты, еврооблигации и инструменты долга — ОВГЗ. В ситуации войны долг стоит дешево, потому что никто не знает, что произойдет с должником», — отметил Овчаренко.

Finance.ua также спросил мнение CEO Dragon Capital Томаша Фиалы по поводу инвестиций в зеленую энергетику — будет ли пользоваться эта отрасль спросом, учитывая проблемы в энергетической сфере страны.

"Мы туда никогда не инвестировали и очень рады этому, хотя видим, что там очень высокая доходность. Ведь зеленые тарифы были достаточно высокими, и многие инвесторы вошли в эту сферу. Но мы были очень скептически настроены, потому что не надеялись, что государство сможет платить этот высокий тариф. И когда предложение зеленой энергетики возросло до 10% в производстве, эта отрасль забирала около 30% денег на рынке.

Если смотреть в будущее, то наверняка в следующие 3-5 лет цены на энергию в Европе будут расти. Поэтому имеет смысл смотреть на зеленую энергетику, если будет возможность экспортировать ее на европейский рынок. Скорее всего это будет интересно, но при условии, что будет возможность экспорта", — ответил Фиала.

О курсе доллара и какую валюту покупать

Dragon Capital прогнозирует, что средний курс валют в 2023 году составит 38 грн/долл., а к концу следующего года достигнет 43 грн/долл.

Также у Томаша Фиалы спросили, какие валюты он выбирает для сбережений в перспективе на год.

«Я в этом не спекулирую, потому что больше ориентируюсь на то, в каких валютах буду тратить инвестиционные или личные средства. Так что я планирую исходя из того, какая валюта мне потребуется в следующий год или два. Однако на долгосрочную перспективу предпочитаю доллар», — рассказал эксперт.

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