Украина и мир будущего: на какие сферы для инвестиций обратить внимание — Finance.ua

Украина и мир будущего: на какие сферы для инвестиций обратить внимание Сегодня 14:02 — Личные финансы

Украина и мир будущего: на какие сферы для инвестиций обратить внимание

Смотреть и анализировать, какие рынки находятся на пороге взрывного роста — это способ, как жить на проценты. Поскольку если жить, пользуясь тем, что кто-то другой создает эти проценты, то есть получая пассивный доход, то может оказаться мало из-за инфляционных процессов в мире.

Если же брать за основу для собственного инвестирования те рынки, которые находятся накануне взрывного роста, можно выиграть.

«Мы наблюдаем, как технологии становятся социальными изменениями. Исходя из этого анализа, мы знаем, какие технологии уже имеют критическую массу потребителей и разовьются настолько, что в этих нишах будет расти бизнес и капитализация, а какие технологии находятся только в начале своего жизненного цикла», — делится Длигач.

По его словам многие эксперты рекламируют отрасли как BigDat, AI, D2C, омниканальность и маркетплейсы.

«Но здесь денег нет, они уже кончились. Деньги есть только там, где только начинаются тренды», — отмечает специалист.

В каких направлениях будут деньги в течение следующего десятилетия

Как отметил Длигач, наибольший рост капитализации будет в отраслях Deep Learning и AI — их капитализация увеличится на 40 трлн долларов. Поэтому все, что касается AI, можно рассматривать как отрасль для инвестиций.

Например, одной из технологий, которой нам предстоит овладеть, станет F2P — free-to-play. Так, рестораны поняли, что можно предлагать клиентам бесплатные закуски и напитки — это приводит к увеличению чека. Поэтому нужно думать, как сделать такое же с электроэнергией, финансовыми и профессиональными услугами.

Как будет меняться FinTech

По словам эксперта, есть несколько факторов, требующих создания новой финансовой системы. Среди них новые технологии, новые реалии экономики и новая социально-демографическая ситуация.

Длигач считает, что в будущем финансовом секторе тотальная цифровизация изменит поведение клиентов. Кроме того, возрастет доля безналичных расчетов.

«Так же будет расти экономика совместного пользования. Прогнозировано — до 335 млрд долларов в 2025 году», — заметил эксперт.

Другие тренды в финансовом секторе

Шеринг и гиг-экономика: изменение характера занятости.

Персонификация и технологичность: использование новых технологий и доступность данных может сделать финансовые компании более динамичными, персонализированными продуктами.

Большие данные: в 2022 году в мире создано больше информации, чем в истории человечества. Ежедневно генерируется 3,5 квинтиллиона байтов данных.

Искусственный интеллект: применение DML снижает стоимость, повышает надежность и эффективность банковских услуг.

Интеграция: новые способы оплаты, интеграция в электронную коммерцию и мобильные приложения.

Декарбонизация экономики. Для перехода в низкоуглеродную экономику понадобится $50+ трлн до 2030 года для строительства необходимой инфраструктуры.

Перспективы демонетизации отраслей экономики. Телеком, энергетика (майнинг), хранение и обработка данных, образование и т.д.

Новые бизнес-модели на финансовом рынке. Помимо банков появятся и крупные технологические компании, и небольшие стартапы. Активно будет развиваться небанковский финансовый сектор.

Угроза кибератак станет постоянной для финансовой системы. В 2021 году киберпреступность нанесла ущерб на 1,5+ триллион долларов.

Что будет с экономикой Украины

"В следующем году не следует ожидать никакого восстановления экономики Украины, потому что +3,2% в бюджете — это совсем не восстановление. Что делать? Конечно, ориентироваться на то, что действительно будет давать прорывы.

За 30 лет Украина только сжималась как пружина, а не росла. Украинский ВВП постоянно рос, а затем постоянно падал. Кризисы, война — это все понятно. Но значительная причина столь существенных падений ВВП — это потому, что мы проедали собственную экономику. Мы инвестировали рост денежной массы страны в покупки неинвестиционных активов, не того, что будет иметь в дальнейшем какую-нибудь ценность", — считает Длигач.

Как отметил эксперт, украинская экономика недооценена в пять раз. По его словам, нужно инвестировать именно в украинские активы и выкупать их.

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